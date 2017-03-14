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Экономика

Чем грозит Украине атака на Сбербанк

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал главе МВД Украины Арсену Авакову заняться разблокированием Донбасса. Так дипломат отреагировал на заявление украинского министра, потребовавшего лишить российский Сбербанк лицензии.
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Страсти вокруг отделений российского филиала Сбербанка на Украине не стихают вот уже несколько дней. Радикалы в Киеве и других городах блокируют отделения банка, заливают монтажной пеной банкоматы и не пускают сотрудников на свои рабочие места.

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Возле офиса учреждения в столице Украины радикалы разбили палатки и жгут костры. Накануне националисты заложили ворота во двор банка мешками с песком, вход в отделение замуровали бетонными блоками, а на витринах большими буквами написали Rusbank и нарисовали герб Украины. Вакханалия вокруг отделений Сбербанка на Украине началась после того, как руководство кредитного учреждения заявило о том, что будет обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сотрудники правоохранительных органов рядом с блокированными отделениями не появляются, и никакой адекватной реакции властей на происходящее до сих пор нет, за исключением заявления главы МВД Украины Арсена Авакова. Он потребовал отобрать у российского кредитного учреждения лицензию и запретить его деятельность в стране.

В российском МИДе на это ответили, что власти Украины фактически "выстрелили себе в ногу", давая добро на противоправные действия так называемых патриотов. Глава ведомства при этом рассчитывает, что Киев без политизации задействует процедуры по защите Сбербанка.

"Что касается высказываний господина Авакова, я бы рассчитывал, что возглавляемое им ведомство могло бы применить свои полномочия много недель назад более результативно в отношении тех, кто пытался блокировать любые экономические и транспортные связи между Донбассом и остальной Украиной", – сказал Сергей Лавров.

Эксперты не исключают, что в ответ на действия украинских националистов последует жесткая реакция Москвы. "Это грозит дискредитацией украинских властей и последствиями санкционного характера со стороны России. Москва давно перестала пассивно реагировать на подобного рода вызовы и предпринимает ряд мер для укрепления своих позиций на Украине", – сказал в интервью Dni.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksandr Khomenko

Научный сотрудник института экономики РАН Александр Караваев выразил надежду на то, что история с блокировкой отделений Сбербанка на Украине скоро закончится и тогда можно будет делать выводы о ее последствиях и влиянии на экономические отношения Москвы и Киева. Эксперт напомнил, что в последние два года у российских банков и инвесторов появились большие проблемы на Украине из-за введенных против них санкций.

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny

"Инвестиционная и торгово-экономическая деятельность России постепенно сворачивается за исключением безальтернативных направлений. При этом проблема докапитализации российских банков становится неким Рубиконом, который ставит вопрос о дальнейшей стратегии нахождения российских кредитных учреждений на Украине", – отметил Караваев и добавил, что в том случае, если российские банки и дальше захотят вкладываться в экономику Украины, то они должны получить от властей страны гарантии в сфере безопасности и долгосрочной экономической политики. Пока таких гарантий нет, констатировал эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksandr Khomenko

Украинский филиал Сбербанка России был основан в 2001 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов Сбербанк занимал седьмое место среди 108 действовавших в стране банков.

Автор: Александр Комаров14 марта 2017, 18:43

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