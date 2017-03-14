Чем грозит Украине атака на Сбербанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал главе МВД Украины Арсену Авакову заняться разблокированием Донбасса. Так дипломат отреагировал на заявление украинского министра, потребовавшего лишить российский Сбербанк лицензии.

Страсти вокруг отделений российского филиала Сбербанка на Украине не стихают вот уже несколько дней. Радикалы в Киеве и других городах блокируют отделения банка, заливают монтажной пеной банкоматы и не пускают сотрудников на свои рабочие места.

Возле офиса учреждения в столице Украины радикалы разбили палатки и жгут костры. Накануне националисты заложили ворота во двор банка мешками с песком, вход в отделение замуровали бетонными блоками, а на витринах большими буквами написали Rusbank и нарисовали герб Украины. Вакханалия вокруг отделений Сбербанка на Украине началась после того, как руководство кредитного учреждения заявило о том, что будет обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сотрудники правоохранительных органов рядом с блокированными отделениями не появляются, и никакой адекватной реакции властей на происходящее до сих пор нет, за исключением заявления главы МВД Украины Арсена Авакова. Он потребовал отобрать у российского кредитного учреждения лицензию и запретить его деятельность в стране.

В российском МИДе на это ответили, что власти Украины фактически "выстрелили себе в ногу", давая добро на противоправные действия так называемых патриотов. Глава ведомства при этом рассчитывает, что Киев без политизации задействует процедуры по защите Сбербанка.

"Что касается высказываний господина Авакова, я бы рассчитывал, что возглавляемое им ведомство могло бы применить свои полномочия много недель назад более результативно в отношении тех, кто пытался блокировать любые экономические и транспортные связи между Донбассом и остальной Украиной", – сказал Сергей Лавров.

Эксперты не исключают, что в ответ на действия украинских националистов последует жесткая реакция Москвы. "Это грозит дискредитацией украинских властей и последствиями санкционного характера со стороны России. Москва давно перестала пассивно реагировать на подобного рода вызовы и предпринимает ряд мер для укрепления своих позиций на Украине", – сказал в интервью Dni.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Научный сотрудник института экономики РАН Александр Караваев выразил надежду на то, что история с блокировкой отделений Сбербанка на Украине скоро закончится и тогда можно будет делать выводы о ее последствиях и влиянии на экономические отношения Москвы и Киева. Эксперт напомнил, что в последние два года у российских банков и инвесторов появились большие проблемы на Украине из-за введенных против них санкций.





"Инвестиционная и торгово-экономическая деятельность России постепенно сворачивается за исключением безальтернативных направлений. При этом проблема докапитализации российских банков становится неким Рубиконом, который ставит вопрос о дальнейшей стратегии нахождения российских кредитных учреждений на Украине", – отметил Караваев и добавил, что в том случае, если российские банки и дальше захотят вкладываться в экономику Украины, то они должны получить от властей страны гарантии в сфере безопасности и долгосрочной экономической политики. Пока таких гарантий нет, констатировал эксперт.





Украинский филиал Сбербанка России был основан в 2001 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов Сбербанк занимал седьмое место среди 108 действовавших в стране банков.