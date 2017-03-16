Порошенко ввел санкции против российских банков

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении пяти российских банков. Срок действия ограничительных мер составит один год, передает "Газета.ru".
Под санкции попали: ПАО "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк", ОАО "БМ Банк". Ограничительные меры направлены на предотвращение вывода капитала из Украины, сообщает RNS.
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