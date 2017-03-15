Эрдоган решил свергнуть Меркель
Поводом для очередного резкого заявления Эрдогана послужило игнорирование властями данных о нескольких тысячах курдов, проживающих в Германии. Их на родине считают экстремистами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – сказал президент Турции в телеинтервью.
На это заявление отреагировал официальный представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт, заявивший, что обвинения против Меркель абсурдны и она не намерена участвовать в игре провокаций.
Тем временем журналисты Deutsche Welle узнали, что власти Германии могут запретить въезд в страну турецким политикам после последних недружественных заявлений Эрдогана. Отметим, ранее он уже обвинял Берлин в пособничестве терроризму после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в Анкаре подозревают в связях с боевиками. Кроме того, в начале марта МИД Турции вызвал посла Германии в связи с отменой выступления турецкого министра юстиции Бекира Боздага.
Президент: #Запад не сделал для Турции ничего хорошего https://t.co/tOgoSQWnpR #Турция #Эрдоган #ЕС #Меркель #PKK pic.twitter.com/qD9YuOvVlh— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 6 ноября 2016 г.
Эрдоган в последние дни рассорился не только с Германией – отношения с Голландией испортились после того, как турецкий президент назвал эту страну банановой республикой и призвал ввести против нее санкции.
На прошлой неделе голландские власти не пустили в страну самолет с главой турецкого МИДа, который планировал выступить на митинге в Роттердаме в поддержку референдума по новой конституции Турции. А затем выдворили министра по делам семьи, которая также пыталась попасть на эту акцию.
Позиция Нидерландов остается непреклонной. Премьер-министр Марк Рютте отказался принести извинения властям Турции и утверждает, что извиняться надо Анкаре.
Накануне, 15 марта, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что запрещает возвращаться в страну послу Нидерландов Корнелису ван Рею. Запрет распространяется и на других голландских дипломатов. При этом в Анкаре заявляют, что мнение европейских политиков о происходящем их не волнует.
Наконец сегодня министр Турции по делам ЕС Омер Челик вслед за президентом и премьером, уже говорившими об этом, не исключил, что Анкара пересмотрит миграционное соглашение с Евросоюзом. Как утверждают турецкие политики, ЕС не сдержал слово при реализации соглашения по упрощению визового режима для граждан Турции.
Победитель "Евровидения" оценил кандидатуру певицы
Visa разрешила банкам взимать комиссию
Накануне юбилея поп-король сделал заявление
В личной жизни бывшего мужа Феофилактовой произошла драма