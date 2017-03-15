Эрдоган решил свергнуть Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза.

Поводом для очередного резкого заявления Эрдогана послужило игнорирование властями данных о нескольких тысячах курдов, проживающих в Германии. Их на родине считают экстремистами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – сказал президент Турции в телеинтервью.

На это заявление отреагировал официальный представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт, заявивший, что обвинения против Меркель абсурдны и она не намерена участвовать в игре провокаций.

Тем временем журналисты Deutsche Welle узнали, что власти Германии могут запретить въезд в страну турецким политикам после последних недружественных заявлений Эрдогана. Отметим, ранее он уже обвинял Берлин в пособничестве терроризму после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в Анкаре подозревают в связях с боевиками. Кроме того, в начале марта МИД Турции вызвал посла Германии в связи с отменой выступления турецкого министра юстиции Бекира Боздага.

Эрдоган в последние дни рассорился не только с Германией – отношения с Голландией испортились после того, как турецкий президент назвал эту страну банановой республикой и призвал ввести против нее санкции.

На прошлой неделе голландские власти не пустили в страну самолет с главой турецкого МИДа, который планировал выступить на митинге в Роттердаме в поддержку референдума по новой конституции Турции. А затем выдворили министра по делам семьи, которая также пыталась попасть на эту акцию.

Позиция Нидерландов остается непреклонной. Премьер-министр Марк Рютте отказался принести извинения властям Турции и утверждает, что извиняться надо Анкаре.





Накануне, 15 марта, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что запрещает возвращаться в страну послу Нидерландов Корнелису ван Рею. Запрет распространяется и на других голландских дипломатов. При этом в Анкаре заявляют, что мнение европейских политиков о происходящем их не волнует.

Наконец сегодня министр Турции по делам ЕС Омер Челик вслед за президентом и премьером, уже говорившими об этом, не исключил, что Анкара пересмотрит миграционное соглашение с Евросоюзом. Как утверждают турецкие политики, ЕС не сдержал слово при реализации соглашения по упрощению визового режима для граждан Турции.