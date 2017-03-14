Мир станет другим через 48 часов

Через два дня мир может сильно измениться. Это связано с запуском процедуры выхода Британии из ЕС, выборами в Голландии, продолжающимся противостоянием Турции и Европы и грозящим США банкротством.

То, что произойдет в течение следующих двух дней, вероятно, будет иметь последствия. Европа может изменить свое лицо, а крупная мировая держава рискует стать банкротом, пишет немецкое издание Die Welt.

Дело в том, что Великобритания формально не находилась в процессе выхода из Европейского союза, несмотря на то, что референдум по вопросу о выходе прошел летом 2016 года. Однако только накануне, 13 марта парламент страны принял закон по Brexit, что позволяет правительству Соединенного Королевства начать процесс выхода из союза. Правда, документ пока еще не подписала королева Елизавета II.

Разрастающийся конфликт между Турцией и европейскими правительствами тоже представляет собой важное испытание для всего мира. Турецкие чиновники совершают поездки по Европе и призывают турецкую диаспору проголосовать в пользу референдума, который может привести к принятию в стране новой конституции, значительно расширяющей полномочия президента Эрдогана. Германия и Нидерланды запретили эти митинги, в ответ Эрдоган обвинил обе страны в нацизме.

Кстати, завтра, 15 марта в Нидерландах пройдут парламентские выборы, главным фаворитом на которых считается лидер правой Партии свободы Герт Вилдерс. Эксперты прогнозируют эффект домино по всей Европе в случае победы правых популистов.

И, наконец, 15 марта Федеральная резервная система США, по прогнозам экспертов, повысит процентную ставку, что может привести к непредсказуемому эффекту. Сегодня первая в мире экономика зажата тисками огромного государственного долга с одной стороны и кризисом перепроизводства – с другой. Барак Обама оставил Штатам не самое лучшее наследство: к примеру, национальный долг США во время его правления стремительно рос. Еще немного – и он перевалит за 20 триллионов долларов. А ведь когда первый темнокожий президент пришел к власти восемь лет назад сумма долга была "всего лишь" 10,6 триллиона долларов.



