Эрдогана попросили заткнуться

Анкару призвали воздержаться от "излишних заявлений" в адрес Нидерландов. Комиссары ЕС рекомендовали Эрдогану не нагнетать и без того непростую обстановку.

Совместное заявление опубликовали глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и комиссар по расширению Евросоюза Йоханнес Хан. По мнению представителей ЕС, возникший скандал Турции с Нидерландами – не повод для резких заявлений, которые могут еще более обострить ситуацию, передает RT.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сравнил голландцев с нацистами, потребовал извинений и пообещал принять самые жесткие меры в отношении Нидерландов. Поводом стал разгоревшийся дипломатический скандал: Гаага запретила турецким политикам выступать на митингах на своей территории.

Многочисленная турецкая диаспора в Нидерландах ожидала прибытия спикеров, которые намеревались агитировать в поддержку конституционной реформы в Турции. Однако голландские власти 11 марта отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В тот же день с намерением выступить перед турецкой диаспорой в Нидерланды из Германии прибыла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако ей не дали покинуть территорию консульства в Роттердаме, объявили "нежелательным иностранцем" и сопроводили обратно к немецкой границе.

13 марта министр Турции по вопросам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара намерена ввести санкции в отношении Гааги. Кие именно шаги может предпринять Турция, министр не уточнил.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция и Нидерланды должны выражать уважение друг к другу и проявлять сдержанность. Он подчеркнул, что в условиях дипломатического конфликта необходимо сосредоточиться на объединяющих факторах.

В свою очередь, Россия призвала Брюссель и Анкару к сдержанности. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Турция и Нидерланды не нуждаются в посредниках при урегулировании напряженности.

Тем временем группа демонстрантов в Турции перепутала флаги и вместо нидерландского знамени сожгла французское. Участники акции выступили против отказа правительства Нидерландов пропустить в страну турецких чиновников. Они облили флаг горючей жидкостью и подожгли. RT уточняет, что флаг Франции состоит из трех вертикальных полос – синей, белой и красной, а флаге Нидерландов – синяя, белая и красная горизонтальные полосы, которые идут снизу вверх.