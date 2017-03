Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы

В ночь на 15 марта в своем аккаунте в соцсети Twitter журналистка пообещала разместить информацию об уплаченных Дональдом Трампом налогах. "У нас есть что-то из 2005 года... Налоговая форма 1040", – заинтриговала зрителей Рэйчел Мэддоу. Однако представитель Белого дома успел обнародовать данные из декларации до эфира.

Выяснилось, что в 2005 году доход Трампа превысил 150 миллионов долларов, из которых 38 миллиона были направлены в государственную казну в качестве налога. В правительстве отметили, что глава Trump Organization уплатил "не больше, чем требуется законом", передает Reuters.

Телеканал MSNBC сообщил на своем сайте, что Дональд и Меланья Трамп в 2005 году уплатили 5,3 миллиона подоходного налога по ставке 4%, а выплаты по "альтернативному минимальному налогу" превысили 31 миллион долларов. Таким образом, фактическая налоговая ставка Трампа составила 25%. При этом он списал 100 миллионов долларов на убытки компании.

Обсуждением налогов конфликт журналистки и американского лидера не закончился. Трамп заявил, что в погоне за рейтингами Мэддоу нарушила закон, опубликовав "новость о двух страницах налоговой декларации десятилетней давности".

Мэддоу пояснила, что получила документы от журналиста Дэвида Кэй Джонстона. В свою очередь тот сообщил, что декларацию ему отправили по почте. Согласно законодательству США, несанкционированная публикация подобных сведений является тяжким преступлением.

Thank you Rachel Maddow for proving to your #Trump hating followers how successful @realDonaldTrump is & that he paid $40mm in taxes! #Taxes