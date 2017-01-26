Трамп заморозил денежный перевод Обамы

Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп.

Средства не могут быть перечислены в обозримом будущем, заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле представители США. Об этом сообщил изданию The Times of Israel высокопоставленный источник в палестинской администрации.

Обама давно настаивал на оказании финансовой помощи палестинцам по линии Агентства США по международному развитию (USAID). По замыслу бывшего главы Белого дома, деньги должны были пойти на политические реформы и изменения в системе безопасности, а также помочь становлению государственности.

В 2016 году Палестинская автономия получила от США 250 миллионов долларов. Эта финансовая помощь была одобрена конгрессом. Однако следующий перевод – в 221 миллион – американские законодатели не одобрили. Тем не менее администрация Обамы проигнорировала неофициальное правило получения согласия от конгресса.

Аппарат президента уведомил о своих шагах конгрессменов утром 20 января, за несколько часов до официального вступления Дональда Трампа в должность главы государства. Уходящий лидер о столь крупной трате, способной снова осложнить отношения США и Израиля, стыдливо умолчал.

Кроме того, администрация Обамы выделила шесть миллионов долларов на расходы в сфере внешней политики, в том числе четыре миллиона – на программы в области изменения климата, 1,25 миллиона – на нужды организаций под эгидой ООН, 1,05 миллиона – на финансирование деятельности специального представителя Госдепартамента по делам в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по Южной и Центральной Азии.

Эксперты предупреждали, что реакция конгресса и главы государства будет негативной. В то же время Трамп пообещал исправить ситуацию. 45-й американский президент уже пригласил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США, а также поддержал перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.