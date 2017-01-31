Брекзит назначили на 9 марта

Британия уйдет в свободное плавание 9 марта. Как ожидается, 9 марта Тереза Мэй запустит брекзит. О начале процедуры выхода из ЕС премьер-министр Великобритании объявит на саммите Евросоюза, который пройдет на Мальте.

Дебаты британского парламента по вопросу выхода королевства из ЕС начались 31 января. Правительство Великобритании настаивает, чтобы закон был одобрен 7 марта. Главным аргументом стал тот факт, что на 8-е число запланировано оглашение бюджетного послания министром финансов.

28 глав правительств стран – членов ЕС встретятся 9 марта на двухдневном саммите Европейского Совета на Мальте. Тереза Мэй объявит о применении статьи 50 Лиссабонского договора и представит европейским коллегам подробный план по брекзиту.

Премьер уже дала понять депутатам, что, голосуя против процедуры выхода страны из состава ЕС, они тем самым "пойдут против воли народа", выраженной на референдуме в июне прошлого года, сообщает The Daily Mail. Тем не менее десятки парламентариев-лейбористов намерены бросить вызов Даунинг-стрит, чтобы выступить против брекзита. Некоторые из них заявили, что скорее бросят курить, "чем подчинятся решению правительства".

Претензии по брекзиту выражают не только парламентарии. Первый министр Шотландии Никола Стерджен поставила британскому премьер-министру Терезе Мэй ультиматум. Она заявила, что шотландская национальная партия намерена активно включиться в обсуждение процесса. У нее накопилось около 50 поправок. Если Лондон с Глазго не договорятся за два месяца, шотландцы готовы провести новый референдум о независимости региона.

На референдуме 2014 года Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но после референдума по брекзиту, на котором Шотландия выступала за сохранение членства в ЕС, по словам Стерджен, Соединенное Королевство "перестало быть той страной, в которой шотландцы тогда решили остаться".