Назван виновник авиаудара по войскам Эрдогана в Сирии

Турция совершила несогласованное перемещение сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Ошибка турецкого командования могла стать причиной непреднамеренного удара Воздушно-космических сил России по военным.

Координаты целей были оговорены по линии российского и турецкого штабов, а также командования авиационных группировок. Подготовка вылета ничем не отличалась от предыдущих. Получив задание, самолеты поднялись с базы "Хмеймим" и проследовали в направлении Эль-Баба. Опознав цели, пилоты осуществили сброс бомб.

По возвращении авиации на базу российская сторона была оповещена о происшествии, информация о котором сразу была доведена до высшего военно-политического руководства страны. Почему турецкие военные оказались под огнем, выясняет специальная комиссия, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, что ЧП случилось 9 февраля на севере Сирии. В Генштабе ВС Турции сообщили, что жертвами удара стали трое военнослужащих, еще 11 пострадали. В Минобороны России подтвердили информацию, указав на непреднамеренность.

Сразу после авиаудара состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер выразил соболезнования. Стороны договорились усилить координацию военных действий в Сирии против террористов.

Москва предложила создать комиссию по расследованию происшествия, деятельность которой в большей степени будет направлена на предотвращение подобных инцидентов. Анкара положительно оценила инициативу.