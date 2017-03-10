Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина

Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области.

По словам главы российского государства, в Москве очень рады, что отношения между двумя странами восстанавливаются столь быстрыми темпами. "Последняя встреча в таком формате у нас была достаточно давно, по-моему, в 2014 году", – сказал Владимир Путин.

Российский лидер особенно отметил взаимодействие сторон в торгово-экономической сфере. "Вчера председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проинформировал своего турецкого коллегу о дополнительных мерах и шагах, направленных на восстановление наших отношений в сфере экономики в полноформатном режиме", – заявил Владимир Путин. При этом он отметил, что последнее время как Москва, так и Анкара делали все необходимое, чтобы связи двух стран как можно быстрее восстановились и вышли на достойный уровень.





Кроме того, президент России отметил высокий уровень взаимодействия между военными ведомствами двух стран. По словам Владимира Путина, российские и турецкие военные ведут успешную работу по преодолению кризиса в Сирии. "Мне очень приятно отметить – видимо, никто этого не ожидал – что на уровне военных ведомств, специальных служб устанавливается такой доверительный и очень эффективный контакт", – подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, президент Турции назвал Владимира Путина "дорогим другом" и отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами в области энергетики. Реджеп Тайип Эрдоган коснулся темы реализации таких крупных двухсторонних инфраструктурных проектов, как газопровод "Турецкий поток" и атомная электростанция "Аккую". "Недавний энергетический конгресс прошел очень эффективно с точки зрения возобновления наших контактов. В энергетике нет больших разночтений – и в плане природного газа, и других элементов", – констатировал турецкий лидер.





Эксперты отмечают, что Анкара на данный момент глубоко заинтересована в сотрудничестве с Москвой по ряду геополитических причин. Так, по словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Дмитрия Егорченкова, Эрдоган рассчитывает на то, что Москва, используя свое влияние на Сирию, сможет воздействовать на президента Башара Асада для установления более тесного сирийско-турецкого сотрудничества.

Эксперт утверждает, что интерес турок в Сирии обусловлен также рядом экономических причин. "Они крайне заинтересованы и в том, чтобы именно их компании и финансовые структуры принимали активное участие в восстановлении Сирии. Для них это хороший шанс поднять свою экономику в условиях непростой ситуации внутри самой Турции", – сказал Егорченков. По его мнению, Москва является главным "связующим мостиком" между Анкарой и Дамаском, а значит туркам очень выгодно иметь дружеские отношения с Россией для участия в определении послевоенного будущего Сирии.

