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Политика

Трамп осадил русофоба Маккейна

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна, ранее обвинившего главу Белого дома в "пророссийской позиции". По словам американского лидера, гражданам страны следует обратить внимание на происходящий в их собственном государстве "бардак".
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"Сенатор Маккейн не должен говорить со СМИ об успехе или провале миссии. Только поощряет врага! Он проигрывал так долго, что не знает больше как побеждать, только посмотрите на бардак в нашей стране – втянута в конфликты везде!", – написал Трамп в своем Twitter. Кроме того, он добавил, что США должны "поумнеть и вновь начать выигрывать".

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Дональд Джон Трамп президент США

Маккейн, хорошо известный своей ярой антироссийской позиции, ранее с несколькими другими сенаторами-республиканцами поддержал законопроект, который воспрепятствовал бы главе Белого дома снять санкции с России. Помимо этого, на днях он попросил главу президента США начать поставку на Украину летального оружия для борьбы с "российской агрессией". Трамп в ответ лишь заявил, что своими действиями Маккейн и его сторонники лишь разжигают Третью мировую войну.


Кроме того, на днях неистовый сенатор устроил настоящее шоу в ходе своего выступления. Политик в своей привычной манере вновь начал обвинять российские власти в ведении "неправильной" внешней политики, а также в якобы преследовании оппозиционных лидеров. В это время помощница Маккейна выставила на всеобщее обозрение портреты погибшего российского политика Бориса Немцова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, который на днях попал в реанимацию одной из столичных поликлиник.


Автор: Иван Поляков9 февраля 2017, 18:06

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