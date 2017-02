Трамп осадил русофоба Маккейна

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна, ранее обвинившего главу Белого дома в "пророссийской позиции". По словам американского лидера, гражданам страны следует обратить внимание на происходящий в их собственном государстве "бардак".

"Сенатор Маккейн не должен говорить со СМИ об успехе или провале миссии. Только поощряет врага! Он проигрывал так долго, что не знает больше как побеждать, только посмотрите на бардак в нашей стране – втянута в конфликты везде!", – написал Трамп в своем Twitter. Кроме того, он добавил, что США должны "поумнеть и вновь начать выигрывать".

Маккейн, хорошо известный своей ярой антироссийской позиции, ранее с несколькими другими сенаторами-республиканцами поддержал законопроект, который воспрепятствовал бы главе Белого дома снять санкции с России. Помимо этого, на днях он попросил главу президента США начать поставку на Украину летального оружия для борьбы с "российской агрессией". Трамп в ответ лишь заявил, что своими действиями Маккейн и его сторонники лишь разжигают Третью мировую войну.

Sen. McCain should not be talking about the success or failure of a mission to the media. Only emboldens the enemy! He's been losing so.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

...long he doesn't know how to win anymore, just look at the mess our country is in - bogged down in conflict all over the place. Our hero.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

..Ryan died on a winning mission ( according to General Mattis), not a "failure." Time for the U.S. to get smart and start winning again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

Кроме того, на днях неистовый сенатор устроил настоящее шоу в ходе своего выступления. Политик в своей привычной манере вновь начал обвинять российские власти в ведении "неправильной" внешней политики, а также в якобы преследовании оппозиционных лидеров. В это время помощница Маккейна выставила на всеобщее обозрение портреты погибшего российского политика Бориса Немцова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, который на днях попал в реанимацию одной из столичных поликлиник.