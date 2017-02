Загнанный Порошенко стал непредсказуемым

Украинская власть в панике – это видно невооруженным глазом. Даже ушедшего в отставку Яценюка возвращают, пусть и неофициально, в обойму. Вдруг он поможет хоть немного удержаться на плаву дырявому корыту нынешней власти. А "кролик", забыв все обиды, прискакал из уютной Америки: понимает, что тонуть все равно будут вместе и никакая приставка "экс" не спасет.

Президент Порошенко так вообще прижат к стене. У украинского лидера два пути: вперед, в Донбасс, или назад, в объятья жаждущих его крови радикалов либо более цивилизованных судей международного трибунала. Есть, правда, и третий вариант: сменить имя, внешность и бежать тайными тропами в гостеприимную латиноамериканскую страну. Хотя кому он там нужен – в той же Бразилии, как говорили классики, своих Педров пруд пруди.

А на что он надеялся? Что Петр Порошенко – очень ценная для хозяев фигура, и они при первой опасности бросятся его спасать? Да нет, надобность в нем отпала – и не то что Дональд Трамп, но даже близкая подруга Ангела Меркель украинским президентом уже брезгует. Недавно, правда, фрау канцлерин с киевским коллегой побеседовала. Со слов Порошенко – как всегда, поддержала "борьбу украинского народа за независимость".

Вот только новый глава МИД Германии, а вслед за ним и вновь назначенный немецкий посол на Украине энтузиазма этого не разделяют. Посол Эрнст Райхель заявил, что Берлин настаивает на выполнении положений "Минска-2", в том числе касательно выборов в непризнанных республиках Донбасса. А в МИДе на возмущение Киева ответили, что противоречий между словами дипломата и официальной позицией властей ФРГ не выявили. Так-то.

Лишенному поддержки западных покровителей Порошенко остается одно старое, проверенное многими подобными ему политиками средство: маленькая победоносная (и, кстати, необъявленная) война. Только вот единственный театр военных действий, где великий украинский полководец может развернуться – Донбасс. Но, как ни пыжится последователь Наполеона и великого австрийского художника, "дранг нах остен" у него никак не получается. Эти варвары, исковеркавшие на свой лад неповторимую украинскую мову, почему-то не сдаются. Уже и ракетами женщин и детей обстреливали, и танками утюжили – не помогает.

