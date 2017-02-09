Загнанный Порошенко стал непредсказуемым

Украина спасет НАТО. Вашингтон отказывается поддерживать альянс на плаву, а Киев вдохнет в него новую жизнь, уверен украинский экс-премьер Арсений Яценюк. Аргументы для натовцев заготовлены железные: членство Незалежной в НАТО – вопрос безопасности каждой европейской страны, ведь только Украина способна сдержать агрессивную Россию.

Украинская власть в панике – это видно невооруженным глазом. Даже ушедшего в отставку Яценюка возвращают, пусть и неофициально, в обойму. Вдруг он поможет хоть немного удержаться на плаву дырявому корыту нынешней власти. А "кролик", забыв все обиды, прискакал из уютной Америки: понимает, что тонуть все равно будут вместе и никакая приставка "экс" не спасет.

Президент Порошенко так вообще прижат к стене. У украинского лидера два пути: вперед, в Донбасс, или назад, в объятья жаждущих его крови радикалов либо более цивилизованных судей международного трибунала. Есть, правда, и третий вариант: сменить имя, внешность и бежать тайными тропами в гостеприимную латиноамериканскую страну. Хотя кому он там нужен – в той же Бразилии, как говорили классики, своих Педров пруд пруди.

А на что он надеялся? Что Петр Порошенко – очень ценная для хозяев фигура, и они при первой опасности бросятся его спасать? Да нет, надобность в нем отпала – и не то что Дональд Трамп, но даже близкая подруга Ангела Меркель украинским президентом уже брезгует. Недавно, правда, фрау канцлерин с киевским коллегой побеседовала. Со слов Порошенко – как всегда, поддержала "борьбу украинского народа за независимость".

Вот только новый глава МИД Германии, а вслед за ним и вновь назначенный немецкий посол на Украине энтузиазма этого не разделяют. Посол Эрнст Райхель заявил, что Берлин настаивает на выполнении положений "Минска-2", в том числе касательно выборов в непризнанных республиках Донбасса. А в МИДе на возмущение Киева ответили, что противоречий между словами дипломата и официальной позицией властей ФРГ не выявили. Так-то.

Лишенному поддержки западных покровителей Порошенко остается одно старое, проверенное многими подобными ему политиками средство: маленькая победоносная (и, кстати, необъявленная) война. Только вот единственный театр военных действий, где великий украинский полководец может развернуться – Донбасс. Но, как ни пыжится последователь Наполеона и великого австрийского художника, "дранг нах остен" у него никак не получается. Эти варвары, исковеркавшие на свой лад неповторимую украинскую мову, почему-то не сдаются. Уже и ракетами женщин и детей обстреливали, и танками утюжили – не помогает.

При отсутствии других вариантов Киев бросает в Донбасс все силы. Раньше как было: запустили парочку ракет по ближайшему подконтрольному ВСУ городку, обвинили в обстреле Россию – и нате, получите новый транш от МВФ. Теперь же кто-то на Западе резко поумнел, даже украинские танки в зоне разграничения стали замечать. И накатанная схема, увы, больше не работает.

Желание Порошенко захватить как можно большую территорию в Донбассе легко объяснимо. Во-первых, выбив ополченцев из более-менее крупных городов юго-востока, он сможет вести переговоры на очередной встрече в нормандском формате с позиции силы. Но главное – победа заставит умолкнуть его противников внутри страны. Ведь сегодня скинуть президента-неудачника жаждут не только радикалы из добровольческих батальонов, но и Тимошенко, и даже ближайшие соратники вроде Авакова и Турчинова.

Если загнанный в угол украинский лидер все же решится на такие шаги, Москва отреагирует жестко. По мнению публициста Владимира Соловьева, Россия должна настоять на том, чтобы Запад ввел санкции в отношении украинских властей за невыполнение минских договоренностей. Если этого не произойдет, она может использовать в качестве прецедента ситуацию с Турцией, которая решила защитить свои интересы на территории Сирии.

"Если нам в лицо плюют как одному из гарантов минских соглашений, значит, мы должны сказать: "Заберите эту бумажку и делайте с ней что хотите, мы из этого выходим". И мы, на основании международного прецедента в Сирии, который показала страна НАТО, Турция, имеем полнейшее право войти в 30-километровую зону и навести порядок там, где считаем нужным, чтобы прекратить геноцид русскоговорящего населения, террористическую деятельность", – заявил Соловьев.

Похожей точки зрения придерживается и президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Для начала надо четко предупредить партнеров, что в случае таких действий Киева и бездействия западных стран Москва реализует план Б, заявил политолог изданию "Свободная пресса".

"План Б – это операция по принуждению к миру. Самым логичным сейчас было бы заявление России о том, что она применит все силы и средства в том случае, если начнется полномасштабное наступление ВСУ – просто как страна – гарант минских соглашений. Это не война, это способ избежать войны. Такие заявления сразу заставят Запад шевелиться и заниматься принуждением Киева к миру", – считает Ремезов. По словам эксперта, если такие сигналы от западных стран не поступят, есть вероятность, что угрозу придется выполнять на практике.