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Савченко объяснила усталостью бойню в Донбассе
Надежда Савченко заявила, что военный конфликт на востоке Украины, который длится уже три года, "очень утомил". Обострение ситуации в Донбассе продемонстрировало слабость армии и ложность заявлений правительства о том, что "ей всего хватает", подчеркнула депутат.
"Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и неопределенность – мы идем к победе ценой войны или садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром", – пояснила Савченко в интервью ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" на телеканале "112 Украина".
Между тем обстановка в Донбассе продолжает накаляться. Вместо того чтобы отвести вооружения, армия стянула на восток дополнительные силы и технику. "Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки", – отметил заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Напомним, что 1 февраля стало известно о новом наступлении украинских военных в Донбассе. Наиболее активные бои идут в районе города Авдеевки. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, метр за метром, шаг за шагом, наши ребята героически продвинулись вперед", – сообщил замминистра обороны Украины Игорь Павловский в эфире одного из телеканалов.
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