Савченко объяснила усталостью бойню в Донбассе

Украинский депутат Надежда Савченко прокомментировала возобновление военных действий в районе Авдеевки. По ее мнению, конфликт на востоке страны является следствием усталости от бездеятельности политиков.

Надежда Савченко заявила, что военный конфликт на востоке Украины, который длится уже три года, "очень утомил". Обострение ситуации в Донбассе продемонстрировало слабость армии и ложность заявлений правительства о том, что "ей всего хватает", подчеркнула депутат.

"Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и неопределенность – мы идем к победе ценой войны или садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром", – пояснила Савченко в интервью ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" на телеканале "112 Украина".

Между тем обстановка в Донбассе продолжает накаляться. Вместо того чтобы отвести вооружения, армия стянула на восток дополнительные силы и технику. "Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки", – отметил заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Напомним, что 1 февраля стало известно о новом наступлении украинских военных в Донбассе. Наиболее активные бои идут в районе города Авдеевки. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, метр за метром, шаг за шагом, наши ребята героически продвинулись вперед", – сообщил замминистра обороны Украины Игорь Павловский в эфире одного из телеканалов.