Жители Донбасса ищут защиты от Порошенко

Жительница Донецка обратилась к сотруднику ОБСЕ с мольбами о помощи. Отчаявшаяся женщина попросила его вмешаться в военный конфликт.

На опубликованном в Сети видео жительница ДНР эмоционально обращается к представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она просит сотрудника ОБСЕ забрать Порошенко.

"Вы же работаете здесь, помогите нам! Скажите своему американцу, пусть он заберет своего Порошенко", – воскликнула она на кадрах, выложенных телеканалом RT. Представитель миссии лишь кивнул, но ничего не ответил.

"Нельзя так, надо помогать, а вы ничего не делаете. А мы жить хотим", – возмутилась женщина. Однако и на этот крик души мужчина ответил корректным молчанием.

Отметим, глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с французским коллегой Жаном-Марком Эйро заявил, что резкое обострение в Донбассе может свести на нет усилия лидеров "нормандской четверки". Он подчеркнул, что недопустимо "потакать попыткам киевского руководства вновь прибегнуть к заранее обреченным на провал военным авантюрам", передает РИА Новости.

"Это может свести на нет двухлетние усилия глав государств "нормандской четверки", – подчеркнули в министерстве. "Министры договорились продолжить усилия по возвращению ситуации в русло соблюдения договоренностей о прекращении огня и скорейшего согласования "дорожной карты" по всестороннему выполнению Минских соглашений", – сообщили в ведомстве. Также Лавров и Эйро также обсудили график предстоящих двусторонних контактов.