Лукашенко назвал виновного в донбасской резне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, кого он считает виновным в обострении ситуации в Донбассе. По его словам, ответственность за эскалацию обстановки несет на себе глава украинского государства Петр Порошенко.

Как отметил белорусский лидер, вина за боевые действия в Донбассе лежит на президенте страны, на территории которой находится этот регион. В то же время он уклонился от прямых обвинений украинского лидера, однако подчеркнул, что киевские власти в любом случае ответственны за происходящие там события. "Я тут не хочу упрекнуть Петра Порошенко, мы в добрых с ним отношениях. Но я всегда говорю: как бы ситуация ни складывалась, все равно тебя будут обвинять, потому что ты президент этой страны", – сказал Лукашенко.

Обстановка в Донбассе резко обострилась в начале этой недели. На линии соприкосновения вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрядов ополченцев произошли позиционные бои, в которых понесли существенные потери обе стороны. При этом стоит отметить, что помимо стрелкового вооружения, активно применяется артиллерия, а также реактивные системы залпового огня. Под ударом традиционно оказался Донецк, многие здания в котором оказались разрушенными в результате попаданий снарядов. Помимо потерь среди военнослужащих отмечаются жертвы среди гражданского населения.





Между тем Александр Лукашенко уже неоднократно высказывался о событиях в Донбассе. Так, в прошлом месяце белорусский лидер назвал происходящее в регионе "борьбой Украины за свою независимость". "Все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", – заявил он. В то же время белорусский лидер отметил, что Минск также ведет борьбу за свою независимость, при этом уточнив, что борьба происходит не в военно-политической, а в экономической сфере.

При этом с кем именно Лукашенко борется за независимость Белоруссии, он объяснить не посчитал возможным. Однако об этом нетрудно догадаться с учетом того, что глава республики неоднократно на фоне торгово-экономических неурядиц с Россией намекал на то, что Москва стремится экономически "поработить Белоруссию".

При этом ухудшение отношений между двумя странами началось в конце прошлого года из-за спора о ценах на газ. Первого октября 2016-го министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф. Позже Лукашенко подчеркнул, что соседним странам "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.

