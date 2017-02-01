Киев проговорился об атаке на Донбасс

Замминистра обороны Украины Игорь Павловский признал, что киевские военные перешли в широкомасштабное наступление в Донбассе. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, наши ребята героически продвинулись вперед", – приводит его слова телеканал "112 Украина". На данный момент активные боевые действия идут под городом Авдеевка, расположенным недалеко от Донбасса.

Эту информацию также подтвердил и замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он сообщил, что украинская армия стянула под Авдеевку артиллерийские установки, бронетехнику и личный состав. По словам Басурина, также в район Авдеевки прибыли националисты запрещенного в России "Правого сектора", которым отдали устный приказ выступить в качестве заградительных отрядов в тылах подразделений ВСУ, передает Life.ru.

Тем временем в результате боевых действий жители Донецка и частично Макеевки остались без воды, передает "Интерфакс". "Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", – заявили в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал военный конфликт на Украине. По словам официального представителя Кремля, боевые действия в Донбассе – лишний повод наладить отношения Москвы и Вашингтона, передает Lenta.ru.

Отметим, что ранее Украина усиленно отрицала информацию об активных боевых действиях на востоке страны. До этого официальная позиция Киева заключалась в том, что подконтрольные центральной власти силовики стоят на своих позициях, однако Игорь Павловский проговорился об их продвижении вперед. Заявление замминистра обороны, по сути, стало первым и почти случайным признанием украинской власти в агрессии против населения востока страны.