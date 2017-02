Опубликовано видео жестокой расправы над братом Ким Чен Ына

Мужчина в светлых джинсах и пиджаке, похожий на Ким Чен Нама, подошел к информационному табло. К нему приблизилась девушка в белой кофте и на несколько секунд схватила за голову, после чего быстро скрылась.

По данным прессы, она либо плеснула яд в лицо брату Ким Чен Ына, либо поднесла отравленную ткань. Пострадавший успел подойти к сотрудникам службы безопасности и рассказать о случившемся.

После этого Ким Чен Нам в сопровождении двух мужчин отправился в медпункт. Как сообщили СМИ, северокорейский диссидент скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По подозрению в убийстве Ким Чен Нама была задержана девушка в белой кофте с надписью LOL. Она заявила малайзийским полицейским, что получила сто долларов за участие в "розыгрыше": якобы нужно было подбежать к незнакомцу и натереть ему лицо красным перцем.

