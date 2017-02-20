Опубликовано видео жестокой расправы над братом Ким Чен Ына

В Сети появилось видео нападения на брата лидера КНДР. Чтобы отравить Ким Чен Нама, киллерам понадобилось не более трех секунд.

Мужчина в светлых джинсах и пиджаке, похожий на Ким Чен Нама, подошел к информационному табло. К нему приблизилась девушка в белой кофте и на несколько секунд схватила за голову, после чего быстро скрылась.

По данным прессы, она либо плеснула яд в лицо брату Ким Чен Ына, либо поднесла отравленную ткань. Пострадавший успел подойти к сотрудникам службы безопасности и рассказать о случившемся.

После этого Ким Чен Нам в сопровождении двух мужчин отправился в медпункт. Как сообщили СМИ, северокорейский диссидент скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По подозрению в убийстве Ким Чен Нама была задержана девушка в белой кофте с надписью LOL. Она заявила малайзийским полицейским, что получила сто долларов за участие в "розыгрыше": якобы нужно было подбежать к незнакомцу и натереть ему лицо красным перцем.

'LOL assassin' may have been duped into murdering Kim Jong Un's brother by 'friends' https://t.co/geiTkfx4Vn pic.twitter.com/S3JwT2UIoE — Daily Mail Online (@MailOnline) 16 февраля 2017 г.

Премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан уверен, что за убийством Ким Чен Нама стоит вождь КНДР Ким Чен Ын. По его словам, это указывает на усиление "террористических тактик" в политике Северной Кореи.

"Правительство Южной Кореи должно укрепить сотрудничество с международным сообществом, чтобы заставить КНДР заплатить за этот террористический акт", – цитирует Хван Ге Ана KBS. Он призвал службы безопасности приготовиться к новым провокациям со стороны Ким Чен Ына.

Напомним, Ким Чен Нам погиб в аэропорту Куала-Лумпура в результате отравления неизвестным веществом. Он планировал вернуться к семье в Макао.

