Опубликовано видео жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
Мужчина в светлых джинсах и пиджаке, похожий на Ким Чен Нама, подошел к информационному табло. К нему приблизилась девушка в белой кофте и на несколько секунд схватила за голову, после чего быстро скрылась.
По данным прессы, она либо плеснула яд в лицо брату Ким Чен Ына, либо поднесла отравленную ткань. Пострадавший успел подойти к сотрудникам службы безопасности и рассказать о случившемся.
После этого Ким Чен Нам в сопровождении двух мужчин отправился в медпункт. Как сообщили СМИ, северокорейский диссидент скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
По подозрению в убийстве Ким Чен Нама была задержана девушка в белой кофте с надписью LOL. Она заявила малайзийским полицейским, что получила сто долларов за участие в "розыгрыше": якобы нужно было подбежать к незнакомцу и натереть ему лицо красным перцем.
'LOL assassin' may have been duped into murdering Kim Jong Un's brother by 'friends' https://t.co/geiTkfx4Vn pic.twitter.com/S3JwT2UIoE— Daily Mail Online (@MailOnline) 16 февраля 2017 г.
Премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан уверен, что за убийством Ким Чен Нама стоит вождь КНДР Ким Чен Ын. По его словам, это указывает на усиление "террористических тактик" в политике Северной Кореи.
Not condoning female assassins, (ahem), and hardly inconspicuous, but I found her attire a nice touch #LOL #femaleassassin #KimJongNam pic.twitter.com/GtcygCrM9Z— The Banshee (@TheBanshee123) 15 февраля 2017 г.
"Правительство Южной Кореи должно укрепить сотрудничество с международным сообществом, чтобы заставить КНДР заплатить за этот террористический акт", – цитирует Хван Ге Ана KBS. Он призвал службы безопасности приготовиться к новым провокациям со стороны Ким Чен Ына.
#rebelpepper #變態辣椒漫畫 Kim Jong-un’s brother DEAD: Kim Jong-nam ‘ASSASSINATED’ in Malaysian pic.twitter.com/EsuMsV0bjP— RebelPepper (@RebelPepperWang) 14 февраля 2017 г.
Напомним, Ким Чен Нам погиб в аэропорту Куала-Лумпура в результате отравления неизвестным веществом. Он планировал вернуться к семье в Макао.
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