Трамп покопался в грязном белье Порошенко

Президент США Дональд Трамп собирает компромат на главу украинского государства Петра Порошенко. Это необходимо для укрепления контроля Вашингтона за политическими процессами в Киеве, уверен профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков.

По словам эксперта, США собирают компрометирующие главу украинского государства сведения для того, чтобы сделать последнего "более ручным". "Хотя, казалось бы, куда уже более? – заметил Судаков в комментарии для "Свободной прессы".

Политолог утверждает, что чем больше компромата на Порошенко будет в распоряжении Трампа, тем более сговорчивым станет украинский президент. Кроме того, полагает эксперт, это позволит Вашингтону сэкономить финансовые средства на поддержку киевского режима. "В ответ на очередную просьбу Петра Алексеевича денег можно всегда помахать перед его носом определенным компроматом и сказать, что "эта бумажка стоит намного дороже, чем та поддержка, которую мы можем тебе оказать", – подчеркнул аналитик, отметив, что это позволит Белому дому сохранить ручное управление Украиной, но при этом сократить ее финансирование.

Ранее влиятельная американская газета The New York Times заявила, что депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Андрей Артеменко предоставил Белому дому очередную порцию компромата на президента Украины. До этого с подобными материалами бежал на запад экс-парламентарий Александр Онищенко.





При этом стоит отметить, ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп готовит масштабную проверку всех выделенных режиму Порошенко средств за последние несколько лет. Как прокомментировали в американском издании RealClearDefense, результаты проверки могут оказаться совсем не приятными для Киева и прежде всего для главы украинского государства.

Все дело, считают аналитики, в плохой организации власти и чиновничьего аппарата в стране, а также тотальной коррупции, из-за чего, скорее всего, немалая часть выделенных Вашингтоном средств пошла совсем не по назначению. "В случае, если ситуация на Украине не изменится, прагматичный Трамп и его советники могут признать Украину плохой целью для инвестиции и дистанцироваться от происходящих там процессов", – пишет RealClearDefense, добавляя при этом, что Трамп может потребовать от Порошенко возврата ранее выделенных Вашингтоном Киеву средств.