Бесстрашная Савченко набросилась на Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко решила отказаться от положенной ей по закону депутатской неприкосновенности. Об этом скандально известный парламентарий написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Савченко, в третью годовщину Майдана политики должны начать выполнять обещания. "Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", – написала она.

В доказательство Савченко приложила фотографию заявления о снятии с нее депутатской неприкосновенности. Документ отправлен председателю комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады.

Ранее парламентарий рассказала об отношении к президенту Украины. По ее словам, она воспринимает Петра Порошенко как личного врага. "Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждому человеку. Если простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем... Да, я думаю, он – враг народа", – заявила Савченко журналистам. Кроме того, выступая в Раде, нардеп указала на "преступный" характер власти.

Напомним, что в середине декабря 2016 года Савченко была исключена из фракции "Батькивщина". Поводом стала ее встреча в Минске с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Парламентария обвинили в госизмене и сговоре с "агрессором". Савченко ответила, что хочет решить конфликт в стране путем мирных переговоров.



