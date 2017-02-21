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Политика

Киев готовит показательное убийство Максаковой

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
СБУ готовит ритуальное жертвоприношение. В качестве "сакральной жертвы" выступают сбежавшие на Украину Денис Вороненков и Мария Максакова.
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Спецслужбы Украины раскручивают парочку бывших российских депутатов в соответствии со своим сценарием. Когда Вороненков и Максакова достигнут пика популярности в украинском и западном информационном поле, их убьют, а вину возложат на Россию и Путина, уверен военный эксперт Александр Жилин.

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"Операция по своей сути проста. Сперва сформировали мотивацию бегства на Украину. Причем Максакова идет первым номером, поскольку она известная певица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеный зверь. Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь депутат: муж Максаковой", – написал Жилин на своей страничке в Facebook.

Эффект от запланированной операции должен быть наибольшим, так что для пиара "сладкой парочки" не жалеют ни сил, ни средств, отмечает эксперт.

"После переезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать украинские и англосакские СМИ. Первые несколько дней их делают узнаваемыми. Затем из них начинают лепить непримиримых борцов с Путиным и его кровавым режимом. Каждый божий день этот образ усиливается разными байками об этих героях. Слова: Кремль, Путин, Москва, Россия составляют суть всех ток-шоу и интервью с участием Вороненкова и Максаковой", – продолжает раскручивать предполагаемый сценарий аналитик.

"Сейчас их ведут на пик информационной вершины. Как только задача будет выполнена, эту неумную парочку специально обученные люди из СБУ убьют. Причем показательно жестоко! Чтобы мир содрогнулся от увиденного!" – пишет Жилин. А обвинят во всем "Кремль, чудовищного Путина, ФСБ – на фоне эмоционального видео этот бред все проглотят", – заключает эксперт.

Александр Жилин заявляет, что выступает с подобным предупреждением с одной целью – попытаться спасти прежде всего Максакову. Хотя к обоим предателям, признается военный специалист, испытывает "чувство брезгливости".

В подтверждение этой версии Жилин напоминает о своем предупреждении относительно Бориса Немцова. За 20 дней до гибели оппозиционного политика эксперт писал, что из него уже сделали "антипутинскую сакральную жертву". "А ведь Немцова можно было спасти. Другой вопрос: кому и ради чего?" – заключает он.

Напомним, бывший член фракции КПРФ Денис Вороненков скрывается на Украине. Он перебрался туда вместе с женой, экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой, и получил украинское гражданство. Вороненков объяснил свое бегство тем, что опасается преследований со стороны спецслужб. В России экс-депутату предъявлено заочное обвинение в организации рейдерского захвата здания стоимостью пять миллионов долларов. Он объявлен в розыск. На Украине бывший коммунист дал показания в прокуратуре против экс-президента страны Виктора Януковича.

Автор: Игорь Силецкий21 февраля 2017, 13:02
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Мария Максакова в жизни и на сцене

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