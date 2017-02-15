Предателя Вороненкова объявили в розыск за рейдерский захват

Экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову предъявлено заочное обвинение в организации рейдерского захвата здания стоимостью пять миллионов долларов. Он объявлен в розыск.

Уголовное дело, обвиняемым по которому стал коммунист, было возбуждено в октябре 2011 года. По данным следствия, бизнесмен Виталий Качур и адвокат Виталий Чабан помогли вывести из собственности предпринимателя Отари Кобахидзе здание в центре Москвы. Предположительно, организатором аферы был депутат Вороненков, передает "Коммерсант".

Генпрокуратура ранее дважды отказалась вносить в Госдуму представления главы СКР Александра Бастрыкина о лишении депутата Вороненкова неприкосновенности и привлечении его к уголовной ответственности. В настоящее время бывший член фракции КПРФ скрывается на Украине.

Напомним, Вороненков, переехавший вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой, несколько месяцев назад на Украину, получил гражданство этой страны. Коммунист будет исключен из партии, если данная информация подтвердится. Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе совершенно их "не красит".

Между тем оперную певицу Марию Максакову уже уволили из Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных. Ее учеников распределили между другими педагогами. В Гнесинке оперная дива была старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Также она работала и в музыкальном колледже при учебном заведении.

Вороненков свое бегство объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.