Фадеев о Максаковой: Я очень разочарован

Сбежавшая на Украину исполнительница и бывший депутат Мария Максакова уже больше недели не дает покоя россиянам. Авторитетный продюсер Максим Фадеев эмоционально высказался на злобу дня.

Скандал с участием оперной певицы разгорелся в десятых числах февраля. Оказалось, что дива сбежала на Украину вместе со своим мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Супруг Максаковой проходит главный подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате здания. Он объявлен в розыск.

Максим посвятил беглянке Марии большой пост в соцсети Instagram и подробно объяснил, почему считает ее поведение неприемлемым.

"Сегодня узнал о том, что Мария Максакова бежала из страны. Я все могу понять, но есть один нюанс, который мне кажется важным отметить. Как бы там ни было, как бы ты ни не любил правительство своей страны или как бы тебе не нравился строй, в котором ты сегодня жил – но заливать помоями и грязью свою страну нельзя. Она все равно дала тебе жизнь, хлеб, воспитание, образование. Если тебе все это опостылело и не нравится – езжай куда хочешь, но молчи! – глубокомысленно заметил Фадеев. – Никогда не говори о своей стране плохо. Это то же самое, что говорить о своей матери плохо. Для меня это так".

Продюсер заявил, что он родился в СССР. "И я люблю свою страну. Хоть и вижу много недостатков в ней. Я прожил за границей 15 лет, там у меня была очень хорошая карьера – я работал в прекрасном месте, получал хорошую зарплату. И можно было просто сидеть и ни о чем не думать, но я вернулся домой. Потому что однажды, будучи с семьей в Париже, мы остановились на перекрестке и из соседней авто зазвучал трек Розенбаума "Поднимем чашу за детей наших". И мы впятером заплакали, – вспоминает Максим. – И я сказал своей жене : "Все, Наташа, поехали домой". И в 2005 году я окончательно вернулся. Я буду делать все от меня зависящее для моей страны. Даже если мой вклад будет совершенно не виден сверху. Я буду счастлив, если я его буду видеть. А я его уже вижу – в моих учениках".

Затем продюсер вспомнил о той, с кого начал свое сообщение. "Возвращаясь к г-же Максаковой и ее чудному спутнику, хочется сказать: какая бы страна ни была, но ее нельзя предавать. Да, она больная, но это – так же, как предать и бросить больную мать. Я уверен, что они не найдут счастья, предав Родину. А так и будут болтаться по свету изгоями, предателями. Потому что любой человек знает – если ты сумел предать свою Родину – ты так же предашь любую другую. Я так любил эту певицу. А сегодня я очень разочарован. Прощай, мое разочарование", – обратился к Максаковой Фадеев.