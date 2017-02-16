В Гнесинке сжалились над прогульщицей Максаковой

Марию Максакову не увольняли из Академии музыки имени Гнесиных. Оперной диве, которая не появляется на рабочем месте, просто ставят "прогулы".

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова числится в академии старшим преподавателем кафедры сольного пения. Как рассказали сотрудники учебного заведения, она просто пропала, не поставив никого в известность. Попытки связаться с ней успехом не увенчались, пока ей ставят "прогулы".

Руководство академии пояснило, что никаких документов или заявлений от Максаковой не поступало. Сама администрация, со своей стороны, заявила "Интерфаксу", что незаконных действий в отношении экс-депутата не предпринимала, никакого срочного увольнения не было.

Как писали Dni.Ru, экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову предъявлено заочное обвинение в организации рейдерского захвата здания стоимостью пять миллионов долларов. Он объявлен в розыск.

Бывший член фракции КПРФ скрывается на Украине. Он перебрался туда вместе с женой, экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой, и получил гражданство этой страны. Если информация подтвердится, Вороненков будет исключен из партии. Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе совершенно их "не красит". Ранее сообщалось, что Марию Максакову уволили из музыкальной академии Гнесиных.

Публикация от Александр Михалыч (@almihbo) Фев 14 2017 в 9:37 PST

Сам Вороненков объяснил свое бегство тем, что опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.