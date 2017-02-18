"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина
"Порошенко президент "Неудачник", только он признаться в этом боится открыто, вот он и валит на Россию", – заявил один из блогеров.
Порошенко президент "Неудачник", только он признаться в этом боится открыто,вот он и валит на Россию— shamil galiev (@1960Shamil) 18 февраля 2017 г.
Ему вторит другой пользователь соцсети, который считает, что украинский лидер ненавидит свою страну. "Порошенко высказался, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. А любит ли он сам Украину, если сам терзает её как хищник?", – написал он в Twitter.
Порошенко высказался, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину.— ВНУК солдата СССР (@beliekrilia9) 18 февраля 2017 г.
А любит ли он сам Украину, если сам терзает её как хищник?
Многие встали на защиту Владимира Путина. Пользователи
соцсети заявили, что ни одного плохого слова ни об Украине, ни о Порошенко российский
лидер не сказал.
За все годы ни одного плохого слова ни об Украине, ни о Порошенко от Путина не слышали. Вот это-то и отличает приличного человека от лоха. https://t.co/2bwP5V3Xat— Tamara Puzanova (@nuichto5) 18 февраля 2017 г.
Другие припомнили, что сами украинцы нелестно отзываются о своем государстве. "У одного Путина как-то разглядел, а у собственного многомиллионого народа не замечает", – написала Татьяна Т.
@A_Gasparyan У одного Путина как-то разглядел, а у собственного многомиллионого народа не замечает.— Татьяна Т. (@tkasheva1) 18 февраля 2017 г.
Нашлись и те, кто просто посочувствовали украинскому народу.
@A_Gasparyan прям Джорж Буш-младший. Блин,какие же клинические идиоты там у власти. Причем всегда были— Дмитрий (@kda71750) 18 февраля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, 17 февраля президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с обвинениями на российского лидера Владимира Путина. По мнению Порошенко, президент России ненавидит Украину. "Он отрицает уникальность украинского государства и народа", – заявил Порошенко.
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