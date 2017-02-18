"Ослепшему" Порошенко досталось за нападки на Путина

Президенту Украины Петру Порошенко досталось в соцсетях за нападки на российского лидера Владимира Путина. По мнению общественности, Порошенко винит во всех проблемах соседнюю Россию, при этом не замечает своих собственных ошибок.

"Порошенко президент "Неудачник", только он признаться в этом боится открыто, вот он и валит на Россию", – заявил один из блогеров.

Порошенко президент "Неудачник", только он признаться в этом боится открыто,вот он и валит на Россию — shamil galiev (@1960Shamil) 18 февраля 2017 г.

Ему вторит другой пользователь соцсети, который считает, что украинский лидер ненавидит свою страну. "Порошенко высказался, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. А любит ли он сам Украину, если сам терзает её как хищник?", – написал он в Twitter.

Порошенко высказался, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину.

А любит ли он сам Украину, если сам терзает её как хищник? — ВНУК солдата СССР (@beliekrilia9) 18 февраля 2017 г.

Многие встали на защиту Владимира Путина. Пользователи соцсети заявили, что ни одного плохого слова ни об Украине, ни о Порошенко российский лидер не сказал.



За все годы ни одного плохого слова ни об Украине, ни о Порошенко от Путина не слышали. Вот это-то и отличает приличного человека от лоха. https://t.co/2bwP5V3Xat — Tamara Puzanova (@nuichto5) 18 февраля 2017 г.

Другие припомнили, что сами украинцы нелестно отзываются о своем государстве. "У одного Путина как-то разглядел, а у собственного многомиллионого народа не замечает", – написала Татьяна Т.

@A_Gasparyan У одного Путина как-то разглядел, а у собственного многомиллионого народа не замечает. — Татьяна Т. (@tkasheva1) 18 февраля 2017 г.

Нашлись и те, кто просто посочувствовали украинскому народу.

@A_Gasparyan прям Джорж Буш-младший. Блин,какие же клинические идиоты там у власти. Причем всегда были — Дмитрий (@kda71750) 18 февраля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, 17 февраля президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с обвинениями на российского лидера Владимира Путина. По мнению Порошенко, президент России ненавидит Украину. "Он отрицает уникальность украинского государства и народа", – заявил Порошенко.