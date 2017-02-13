Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко

Владимир Путин послал недвусмысленное предупреждение Порошенко, блоку НАТО и США на фоне вспышки насилия на Украине. По мнению политологов, Киев должно отрезвить приведение ПВО Москвы в высшую степень боеготовности.

Президент России дает сигнал, что сохраняет бдительность. Как отметил доктор исторических наук Ролан Ломбарди в интервью французскому порталу Atlantico, российский лидер прекрасно знает, что не может себе позволить развязать конфликт в Европе – как, впрочем, и в Вашингтоне не намерены начинать Третью мировую войну из-за Украины.

Современная Россия не имеет ничего общего с бывшим СССР. Путину не нужно навязывать идеологию или завоевывать жизненное пространство. Российский лидер не раз напоминал, что расстояние между Москвой и Владивостоком составляет 9000 километров, а также подчеркивал: у Кремля нет планов завоевать Прибалтику.

Путин присоединил Крым – но эта территория, что бы там ни говорили, является российской с точки зрения истории и демографии, уверен Ломбарди. Конечно, российский президент выступает защитником православия и русского населения, а это объясняет активность пропаганды и использования мягкой силы. Однако Россия в конечном счете ищет торговых партнеров, новых союзников на фоне тех вызовов, которые в реальности ее беспокоят. Ломбарди полагает, что главные угрозы для России – радикальный ислам и Китай.

Политолог считает, что это уже хорошо понимают в Вашингтоне – а вот в европейских столицах, к сожалению, прояснения до сих пор не наблюдается. Европе угрожают салафизм, миграционный кризис и собственная слабость. К сожалению, ее ничему не научили сотни жертв террористических атак в самом ее сердце – которые вовсе не на совести Москвы.