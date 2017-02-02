Тимошенко на завтраке у Трампа принялиза монгола

Украинская делегация на приеме у президента США Дональда Трампа в Вашингтоне своим внешним видом обратила на себя внимание многих гостей. Украинцев приняли за монголов.

Забавный инцидент произошел с украинской делегацией на 65-м Ежегодном национальном молитвенном завтраке, на котором главным докладчиком стал американский лидер. Внешний вид привел гостей в легкое недоумение.

На прием от официального Киева прибыли украинские депутаты, бизнесмены и общественники, в том числе и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Все они явились одетыми в вышиванки.

"Они обращали на себя внимание многих гостей. Кто-то из американцев даже сделал им комплимент: "Какие у вас красивые монгольские наряды", – рассказал в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия" журналист Стас Натанзон.

Отметим, что Юлия Тимошенко уже экспериментировала со своим имиджем. Так, в сентябре 2016 года она появилась на заседании согласительного совета в Верховной раде в новом образе – с распущенными волосами. Кроме того, лидер "Батькивщины" надела голубой джинсовый пиджак и светлое платье.

Внешний вид Тимошенко неоднократно вызывал агрессию со стороны украинцев. Напомним, в июле 2016 года выступление депутата в Херсоне обернулось настоящим скандалом. Говорить о снижении коммунальной платы и развитии сел Тимошенко пришла в безумно дорогих бежевых туфлях от Gucci, сделанных из змеиной кожи. Заметив это, пользователи соцсети обрушили на нее шквал критики.

Многие блогеры и вовсе высмеивали Тимошенко. Они заявляли, что она напоминает работницу порноиндустрии или секс-услуг. "По вечерам подрабатывает в службе "Секс по телефону для тех кому за 70", "Порнобабуля", "Порномамка", – иронизировали они.