Когда Трамп избавится от Порошенко

Как изменится жизнь россиян в феврале Сто дней президента Трампа Влияние имени на судьбу Тайны Любови Орловой Дом-2
Политика

Назарбаев объявил Третьею модернизацию Казахстана

На официальном сайте президента Казахстана опубликован текст послания Нурсултана Назарбаева народу республики
Политика

Трамп и Янукович оказались в одной компании

Президент США обогнал Владимира Путина в рейтинге цитируемости
партнеры
Среда 1 февраля
Лента новостей
18:50
В метро Петербурга образовалась давка
18:49
Мифы и правда о кариесе
18:32
Каменских после операции выложила видео из больницы
18:25
Недовольный осьминог набросился на дайвера (видео)
18:24
Глава РЖД объявил о повышении стоимости билетов
18:18
Трампа заставили рисовать котиков
17:53
В жилом доме в центре Москвы случился пожар (видео)
17:46
Новый глава придаст ускорения Федерации бокса России
17:41
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
17:39
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
17:38
"Ростелеком" вернул свои деньги через суд
17:28
В гостинице Петербурга отравились сотни человек
17:24
Воробьев о судьбе любовницы после измены
17:16
Как Россия переживет повышение пенсионного возраста
17:12
Тест-Драйв Lexus RX. Стремительный
16:48
В Москве эвакуировали здание суда
16:47
Грызущий картошку дикобраз стал звездой (видео)
16:46
Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
16:41
Кончаловский о дочке Маше: Как я ошибался
16:28
Лимузин Горбачева продают за 75 миллионов
16:20
Евросоюз снова оставил Украину с носом
16:10
Как правильно управлять снами
15:56
Пассажиры сгорели в страшной аварии на юге Москвы
15:55
Первая люксовая версия "умных часов" посвящена князю Владимиру
15:51
Жителей Омска возмутили чиновничьи пенсии
15:47
Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС (видео)
15:31
В Карелии нерадивых чиновников запрут в кабинетах
15:30
Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков
15:24
ОНФ нашел барьеры в головах нижегородских депутатов
15:18
Значение имени Николай
15:15
Лоза оценил стихи Лаврова
15:10
Россиян будут наказывать за "санкционку"
15:07
Любимица Лепса угнала машину бывшего жениха
15:06
10 эффективных продуктов для детокса
15:00
Автомобили Lada начали поставлять в ОАЭ
14:54
Победительница "Евровидения" призналась в бисексуальности
14:50
Самые ожидаемые фильмы февраля
14:42
Киев проговорился об атаке на Донбасс
14:29
Звезда "Универа" перестала следить за собой
14:24
ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"
14:14
Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
14:13
Кремль о "закрытии вопроса" повышения пенсионного возраста
13:54
Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте
13:37
На Аршавина напали после рождения сына
13:29
Растрепанная Водонаева унизила полных людей
13:27
Тихонов набросился на трусливого Фуркада
13:23
Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей
13:13
Назван срок падения Луны на Землю
13:04
В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги
13:04
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
12:55
Внук спасет семью Гузеевой
12:44
В первый день февраля на Землю обрушилась магнитная буря
12:40
Известный актер скончался от рака
12:37
Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей
12:36
На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения
12:21
Лавров написал стихи про злобную обезьяну
12:19
В Москве пройдет "Праздник жизни"
12:17
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
12:09
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе
12:04
Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
11:54
Набиуллина украсила новые деньги
11:52
Алексей Ягудин рассказал о разводе
11:51
По Москве разгуливает серийный маньяк
11:35
Любовь Толкалина призналась в психопатии
11:35
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
11:28
Минтруд отчитался о росте пенсий в России
11:18
Россияне перестали выезжать за рубеж
11:18
Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!
11:13
Волочкову обидели в самолете
11:05
У Ольги Бузовой новая фамилия
10:57
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
10:56
В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам
10:40
Ту-154 потерпел крушение из-за педали
10:30
Синоптики предупредили россиян об аномальной погоде
10:28
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
10:16
Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке
10:15
В центре Москвы насмерть забили мужчину
10:08
Рис может исчезнуть из российских магазинов
10:02
Салон сотовой связи в Москве обокрали на 700 тысяч
09:55
Крейсер США сел на мель у берегов Японии
09:43
Модного Обаму застали на острове с миллиардером
09:40
Бывшая подружка Телегина: Ваня – странный человек
09:37
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
09:12
Сердюков сколотил головокружительную карьеру
09:00
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
08:48
Малинин крутит роман с 14-летней иностранкой
08:33
Фуркад испугался гнева россиян и стер издевательский комментарий
08:27
В московском метро девушка искусала пассажирку
08:20
Вопрос о пенсионном возрасте решен
08:07
Актрису сериала "След" обвинили в краже
08:03
У Андрея Аршавина родился четвертый ребенок
21:58
Грузовик разорвало на части в ДТП под Москвой (видео)
21:46
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали
21:45
В центре Москвы мужчине отрезали ухо
21:25
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍
21:11
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей
21:05
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы
20:42
Темниковой прочат место на "Евровидение"
20:22
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
20:10
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова
партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Политика

Когда Трамп избавится от Порошенко

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/MediaPunch
Украина по результатам договоренностей между Россией и США при новой администрации Белого дома с большой долей вероятности перейдет в сферу влияния Москвы. При этом мнение самого Киева вряд ли будет интересно как Москве, так и Вашингтону, прогнозируют в украинском Международном центре политологических исследований.
прочитано 36 раз

В своем новом докладе эксперты аналитической организации признали, что избрание президентом США Дональда Трампа стало отправной точкой в процессе кардинальных изменений мировой политической системы, которые ставят под вопрос роль и место Украины в будущем мироустройстве. "Если администрация Трампа сможет прийти к соглашению с Кремлем, то нормализация отношений России и США будет достигнута ценой украинских интересов", – отмечают авторы исследования.

ПО ТЕМЕ

Путин и Трамп решат судьбу беспокойного Порошенко

Трамп заставит наглого Порошенко вернуть деньги

 Сто дней президента Трампа

Сюжеты Сто дней президента Трампа

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

По их мнению, требования Москвы в случае заключения большой геополитической сделки с США будут следующими: признание воссоединения Крыма с Россией, отказ от военно-политической поддержки украинского режима, а также полное или частичное снятие экономических и индивидуальных санкций. В случае реализации такого сценария, прогнозируют политологи, Украина перейдет под влияние России.

По мнению авторов доклада, Вашингтон способен пойти на такую сделку с Москвой, поскольку за прошедшие с момента революции февраля 2014 года на Украине несколько лет, Белый дом разочаровался в Украине и режиме нынешнего главы государства Петра Порошенко. Более того, эксперты Международного центра политологических исследований уверены, что свою роль играет также отсутствие реального интереса к украинским делам у нового главы Белого дома Дональда Трампа. "Это демонстрирует обесценивание роли Украины в глобальной стратегии США из-за необоснованных ожиданий Вашингтона от Киева, наличия более надёжных партнёров в регионе и появления более опасных проблем в других частях мира", – констатируют аналитики.

В то же время политологи не исключают такого варианта, что Москва и Вашингтон вместо решения украинского вопроса предпочтут оставить его в замороженном состоянии. Это возможно в том случае, руководители России и США не найдут общего подхода к деле разрешения кризиса в этой стране. Так или иначе, считают эксперты, даже в случае очередного серьезного военного обострения в Донбассе Вашингтон не станет вмешиваться и оказывать поддержку киевскому режиму дипломатическую или военную поддержку.


В свою очередь, политолог, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии для RT заявил, что Трамп не заинтересован в поддержке Украины, поскольку понимает, что экономика страны рано или поздно рухнет, и быть за это "козлом отпущения" в его планы явно не входит. В то же время он отметил, что дни нынешнего политического режима страны во главе с президентом Петром Порошенко уже сочтены. "С учетом нынешнего уровня падения украинской экономики, криминализации, откровенного бандитизма на территории уже к середине весны режим Порошенко может рухнуть", – сказал он.

Автор: Иван Поляков1 февраля 2017, 19:10

Политика

Елизавета II грозится убить Трампа мечом
Порошенко объявил войну России в ООН
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
Брекзит назначили на 9 марта

Шоу-бизнес

У звезды "Дома-2" отекли глаза после пластики
Каменских после операции выложила видео из больницы
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
Воробьев о судьбе любовницы после измены

Проишествия

По Москве разгуливает серийный маньяк
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
10 эффективных продуктов для детокса
Самые ожидаемые фильмы февраля
Известный актер скончался от рака
Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новая фамилия

Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" снова переживает перемены
Шоу-бизнес

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Бывшая жена режиссера похвасталась фигурой в купальнике
Шоу-бизнес

Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"

Супруга известного актера рассказала о гневе и обидах
Шоу-бизнес

Каменских после операции выложила видео из больницы

Певица напугала подписчиков кровавыми ранами

Гороскоп

Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес

Фоторепортажи

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
Любимые драгоценности звезд
Секс-символы "Дома-2"

Спорт

Тихонов набросился на трусливого Фуркада
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Регионы

В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
Старушка укусила сотрудника "Евросети" из-за 100 рублей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru