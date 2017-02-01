Когда Трамп избавится от Порошенко

Украина по результатам договоренностей между Россией и США при новой администрации Белого дома с большой долей вероятности перейдет в сферу влияния Москвы. При этом мнение самого Киева вряд ли будет интересно как Москве, так и Вашингтону, прогнозируют в украинском Международном центре политологических исследований.

В своем новом докладе эксперты аналитической организации признали, что избрание президентом США Дональда Трампа стало отправной точкой в процессе кардинальных изменений мировой политической системы, которые ставят под вопрос роль и место Украины в будущем мироустройстве. "Если администрация Трампа сможет прийти к соглашению с Кремлем, то нормализация отношений России и США будет достигнута ценой украинских интересов", – отмечают авторы исследования.

По их мнению, требования Москвы в случае заключения большой геополитической сделки с США будут следующими: признание воссоединения Крыма с Россией, отказ от военно-политической поддержки украинского режима, а также полное или частичное снятие экономических и индивидуальных санкций. В случае реализации такого сценария, прогнозируют политологи, Украина перейдет под влияние России.

По мнению авторов доклада, Вашингтон способен пойти на такую сделку с Москвой, поскольку за прошедшие с момента революции февраля 2014 года на Украине несколько лет, Белый дом разочаровался в Украине и режиме нынешнего главы государства Петра Порошенко. Более того, эксперты Международного центра политологических исследований уверены, что свою роль играет также отсутствие реального интереса к украинским делам у нового главы Белого дома Дональда Трампа. "Это демонстрирует обесценивание роли Украины в глобальной стратегии США из-за необоснованных ожиданий Вашингтона от Киева, наличия более надёжных партнёров в регионе и появления более опасных проблем в других частях мира", – констатируют аналитики.

В то же время политологи не исключают такого варианта, что Москва и Вашингтон вместо решения украинского вопроса предпочтут оставить его в замороженном состоянии. Это возможно в том случае, руководители России и США не найдут общего подхода к деле разрешения кризиса в этой стране. Так или иначе, считают эксперты, даже в случае очередного серьезного военного обострения в Донбассе Вашингтон не станет вмешиваться и оказывать поддержку киевскому режиму дипломатическую или военную поддержку.

Холодный душ для Порошенко. Впервые Госдеп США проявил нейтралитет в призыве к миру на Донбассе https://t.co/OSmB4sQDuQ Это все Трамп — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 1 февраля 2017 г.

В свою очередь, политолог, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии для RT заявил, что Трамп не заинтересован в поддержке Украины, поскольку понимает, что экономика страны рано или поздно рухнет, и быть за это "козлом отпущения" в его планы явно не входит. В то же время он отметил, что дни нынешнего политического режима страны во главе с президентом Петром Порошенко уже сочтены. "С учетом нынешнего уровня падения украинской экономики, криминализации, откровенного бандитизма на территории уже к середине весны режим Порошенко может рухнуть", – сказал он.