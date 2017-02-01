Елизавета II грозится убить Трампа мечом

Королева Великобритании Елизавета II призналась, что смогла бы убить президента Дональда Трампа мечом. При этом она отметила, что осталась бы при этом совершенно безнаказанной, пишет издание Daily Mail.

Как сообщается, сотрудники дворца убедили королеву, что, согласно законодательству Великобритании, президент США является подданным английской короны. Это значит, что в случае, если новый глава Белого дома задумает причинить какой-либо ущерб британской монархии, он может быть осужден королевой с применением к нему соответствующих проступку мер.

Сама английская королева посетовала на то, что на стене одного из залов дворца висит меч, который не используется уже много лет. "На ком может быть лучше "окрестить" его? Только представьте себе выражение на его сацумовом (сацума – вид цитрусовых. – Прим. ред.) лице", – заявила Елизавета II, имея в виду президента США. По ее словам, она вполне могла бы пойти на такой поступок, добавив при этом, что "колонии были бы ей благодарны".

В то же время британские СМИ сообщают, что у королевы появилось новое хобби – производство вина, которому она уделяет немалую часть своего времени. При этом первая партия игристых вин от главы английской монархии не так давно появилась в свободной продаже в онлайн-магазинах и была полностью раскуплена буквально через несколько минут. Сейчас желающие попробовать "монарший напиток" могут сделать предзаказ на вторую партию вина, которая, как ожидается, поступит в продажу осенью этого года. Цена бутылки составит 35 фунтов стерлингов (2653 рубля).





Ранее СМИ сообщали о якобы смерти Елизаветы II. Разговоры об этом появились после того, как королева не появлялась на публике несколько недель из-за простуды. Однако слухи о смерти монаршей особы оказались преувеличенными. Вскоре Елизавета II посетила поминальную службу по лорду Сноудону. Бывший муж принцессы Маргарет, сестры королевы, умер 13 января. Служба прошла во Флитчеме, неподалеку от резиденции Сандрингем.

