Трампа заставили рисовать котиков

Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа. Они превратили в мем момент подписания американским лидером указа об ужесточении иммиграционной политики страны.

В объективы камер прессы попал момент, когда Трамп демонстрирует листы с указом и своей подписью. Один из пользователей Twitter отредактировал их изображение с помощью фотошопа, наложив на документы детские рисунки.

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В итоге видео превратили в серию GIF-изображений с разными картинками. Это подвигло юзеров сделать свои варианты "рисунков" Трампа, сообщает Lenta.ru. В аккаунте TrumpDraws ("Трамп рисует") в Twitter появились "нарисованные" главой государства кот, конь, домик и автопортрет.

Отмечается, что на примере Трампа политикам стоит быть осторожнее с белыми листами в руках. Ведь именно такие фотографии чаще всего используются для создания интернет-мемов.

Напомним, 27 января Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней приостановлен прием беженцев.

В ответ на указ американского президента Иран перестанет выдавать въездные визы американцам, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, все ранее выданные американцам визы остаются в силе.