Кто развалит Украину

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Минские соглашения нынешней украинской власти не нужны. Это понимают не только в России, но и на Западе. Однако стремление Порошенко и компании удержаться на плаву любой ценой, в том числе и ценой тысяч жизней своих сограждан, может окончиться исчезновением государства Украина с карты мира.
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Отвлекшись от картины, которую пытается навязать миру Киев (война независимого государства с "сепаратистами" на юго-востоке страны), можно заметить, что похожий сценарий где-то уже разыгрывался. Если напрячь память, становится понятно: все происходящее напоминает ситуацию, разыгравшуюся не так давно (по историческим меркам) и не очень далеко от украинских рубежей. А именно – в Югославии.

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И это отнюдь не притянутое за уши сравнение. Европейские профессиональные "миротворцы" прямо предлагают поступить с Донбассом по примеру Косова.

"Есть идеи, что Донбасс, как и Косово, мог бы управляться международным сообществом. Была бы полиция, контроль границ, подобие демократических процессов – и, возможно, где-то лет через десять люди в регионе смогли бы сами решить, что должно произойти с территорией, где они проживают", – заявила украинским СМИ бывший советник ООН по решению конфликтов, представитель организации MediatEUr Антье Герберг. Ее организация занимается "урегулированием конфликтов в Европе, Азии и Африке".

Только вот урегулирование в представлении госпожи Герберг выглядит, по меньшей мере, странно. К примеру, жителей Донецка никто не спрашивает, хотят ли они видеть иностранные войска в своих городах. Естественно, в Новороссии интервью Герберг изданию "Апостроф" назвали целенаправленной провокацией. Суть ее высказываний следующая: как сербов тысячами уничтожали в Косово, так же при введении международной администрации будут уничтожаться русские на Донбассе, уверен руководитель информационного центра News Front Константин Кнырик.

Не так далеко от Донбасса – Харьков, Одесса, Херсон, Николаев. "Это Новороссия, пользуясь терминологией царской России. Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Они были переданы в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали? Бог их знает", – сказал президент России Владимир Путин во время "прямой линии".

Фото: GLOBAL LOOK press

В городах Юго-Востока назревает социальный бунт. И дело не только в тяжелейшей экономической ситуации – она по всей Украине нелегкая.  СБУ развернула в регионе настоящие репрессии, подавляя в корне всякие протестные настроения. Периодически спецслужбы арестовывают журналистов, в статьях или передачах которых "обнаружены призывы к сепаратизму". Под суд попадают и за посты в соцсетях. Однако бесконечно держать народ под колпаком не удастся, выброс будет ужасным, уверены наблюдатели.

Как ни странно, но главные "сепаратисты" живут на западе Украины. Еще в 1991 году появилась Галицкая Ассамблея – союз Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Ее цель – координировать свою деятельность и противостоять центральной власти. С началом оранжевой революции в ноябре 2004 года органы местного самоуправления на Галичине и Волыни отказались признавать верховную власть, бойкотировали распоряжения президента и правительства и выбрали собственного главу государства.

Фото: GLOBAL LOOK press

В декабре 2013-го "западенские" облсоветы проголосовали за ликвидацию на своей территории областных государственных администраций и отказались признавать легитимность президента и правительства. Мэры городов пытались заключать собственные соглашения с Европарламентом – то есть вмешивались во внешнюю политику государства.

Экономическое положение в западных украинских регионах – преимущественно сельскохозяйственных – хуже, чем в других частях страны. Жители западноукраинских областей массово перебираются в соседние Венгрию и Словакию. Тем более, что среди них немало этнических венгров, словаков и целый народ русинов. Социальное напряжение вот-вот достигнет предела: его подогревают еще и периодическая мобилизация мужской части населения в так называемую зону АТО. Интересно, что Запад на сепаратистские устремления этих регионов никак не реагирует, видимо, потому, что они стремятся не к России (как неразумные жители Юго-Востока), а к Европе.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press

Близость распада украинского государства – не "вбросы российских хакеров": об этом говорят в Киеве на высоком уровне. В частности, скорый крах предрек летом прошлого года советник президента Украины, директор НИСИ Владимир Горбулин. А политологи говорят о том, что украинская власть открыто признает угрозой любые демократические процедуры. Особенно ей не нравится идея досрочных выборов, которые, как заявляют политики, может привести к дезинтеграции страны.

Распад станет делом ближайшего будущего, если только президент Порошенко не прекратит войну против собственного народа. Спасет ли Украину федерализация? Теперь и это большой вопрос. Как отмечают эксперты, объединить разные народы в одной стране (а на Украине не только великие укры живут) может лишь общая идея. Сегодня же не то что общей идеи, а даже точек соприкосновения этим далеким друг от друга частям государства не найти. Разве что русофобия, но она, в основном, для элит.

Автор: Игорь Силецкий17 февраля 2017, 16:26
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