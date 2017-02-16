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Общество

Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergii Kharchenko
Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация.
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Киевские власти готовят кровавую акцию с участием иностранных и украинских журналистов, которую планируется провести вблизи Донецка. Как сообщил представитель минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, планируется сфабриковать ложные обвинения ополченцев в обстрелах.

"В район Песок на опорный пункт "Республика" прибыла группа журналистов из Финляндии. Согласно замыслу украинских военных и спецслужб, съемочная группа должна попасть под обстрел, организованный украинскими военными, в результате которого должны погибнуть или получить ранения иностранные журналисты", – раскрыл планы Киева Басурин.

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По его информации, инцидент с журналистами будут снимать специально нанятые украинские съемочные группы.

Напомним, что в последние дни в Донбассе серьезно обострилась ситуация из-за провокационных действий украинских военных, которые предприняли попытку нового наступления на позиции ополченцев. Между тем сегодня, 16 февраля президент Владимир Путин обвинил власти Украины в неготовности решить конфликт на юго-востоке страны мирным путем.

Глава России Путин отметил, что власти на Украине открыто говорят об организации диверсионно-террористической работы в России и это не может не беспокоить российскую сторону.

"Цель этих попыток, цель обострения очевидная – сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.

По данным представителя ДНР Эдуарда Басурина, за последние несколько дней в республике погибли 45 человек, в том числе четыре мирных жителя. Всего с 2014 года жертвами вооруженного конфликта там стали 4334 человека, среди них – 74 несовершеннолетних.

Автор: Александр Комаров16 февраля 2017, 20:48

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