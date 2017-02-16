Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе
"В район Песок на опорный пункт "Республика" прибыла группа журналистов из Финляндии. Согласно замыслу украинских военных и спецслужб, съемочная группа должна попасть под обстрел, организованный украинскими военными, в результате которого должны погибнуть или получить ранения иностранные журналисты", – раскрыл планы Киева Басурин.
По его информации, инцидент с журналистами будут снимать специально нанятые украинские съемочные группы.
Напомним, что в последние дни в Донбассе серьезно обострилась ситуация из-за провокационных действий украинских военных, которые предприняли попытку нового наступления на позиции ополченцев. Между тем сегодня, 16 февраля президент Владимир Путин обвинил власти Украины в неготовности решить конфликт на юго-востоке страны мирным путем.
Глава России Путин отметил, что власти на Украине открыто говорят об организации диверсионно-террористической работы в России и это не может не беспокоить российскую сторону.
Рабочие массово записываются в ополчение из-за блокады Донбассаhttps://t.co/P43nR6ksSz#донбасс #днр #лнр #ополчение pic.twitter.com/C469Ml1r7d— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 16 февраля 2017 г.
"Цель этих попыток, цель обострения очевидная – сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.
По данным представителя ДНР Эдуарда Басурина, за последние несколько дней в республике погибли 45 человек, в том числе четыре мирных жителя. Всего с 2014 года жертвами вооруженного конфликта там стали 4334 человека, среди них – 74 несовершеннолетних.
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