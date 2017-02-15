Госдума аккуратно подходит к изменению законов
По словам Крашенинникова, у депутатов есть понимание, что
изменения, вносимые в кодексы, должны быть аккуратными, носить точечный
характер. "Потому что от кодексов идут отраслевые законы, инструкции и
подзаконные акты, – напомнил парламентарий. – И изменение одного слова будет в
итоге касаться большого количества актов".
В этом контексте он напомнил, что специальная рабочая группа в Госдуме разработала критерии для законопроектов. Их тексты, подчеркнул он, должны быть "проработаны с профессиональной и политической точек зрения".
"Мы предпринимаем усилия, чтобы были фильтры при "входе" законопроектов в Думу", – цитирует депутата ТАСС. Павел Крашенинников уточнил, что это касается и "внесения изменений в кодексы".
Ранее 15 февраля на встрече с Советом верхней палаты парламента Дмитрий Медведев заявил, что порядок изменения законов в России должен быть более консервативным, чем сейчас. При этом "кодексы надо менять в последнюю очередь", подчеркнул он, обратив внимание на "легкость необыкновенную" при "создании законопроектов".
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