Россия ждет от ПАСЕ изменения ее регламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до изменения ее регламента. Он подчеркнул, что "вопрос участия делегации России в ПАСЕ – это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент".

По словам Вячеслава Володина, консолидированная позиция всех парламентских фракций Госдумы заключается в том, что недопустимо лишение права голоса в ПАСЕ делегации любой страны-участницы. "Такое решение противоречит сути парламентаризма как такового. Противоречит самой идее общеевропейской парламентской структуры, где должны быть представлены различные позиции стран-участниц и быть слышны разные мнения", – подчеркнул он.



Спикер Госдумы заверил, что российский парламентарии выступают за диалог. "Россия – часть европейского сообщества, – сказал Володин. – И мы ведем постоянную работу и выстраиваем на двухсторонней основе контакты со всеми странами – участницами ПАСЕ".





Напомним, российская делегация весной 2014 года была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В настоящее время Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами.

В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на очередной год. Несмотря на это, 1 декабря стало известно, что Россия, которая является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть за работу в ПАСЕ.