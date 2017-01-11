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Россия ждет от ПАСЕ изменения ее регламента

Фото: GLOBAL LOOK press/Elyxandro Cegarra
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до изменения ее регламента. Он подчеркнул, что "вопрос участия делегации России в ПАСЕ – это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент".
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По словам Вячеслава Володина, консолидированная позиция всех парламентских фракций Госдумы заключается в том, что недопустимо лишение права голоса в ПАСЕ делегации любой страны-участницы. "Такое решение противоречит сути парламентаризма как такового. Противоречит самой идее общеевропейской парламентской структуры, где должны быть представлены различные позиции стран-участниц и быть слышны разные мнения", – подчеркнул он.

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Спикер Госдумы заверил, что российский парламентарии выступают за диалог. "Россия – часть европейского сообщества, – сказал Володин. – И мы ведем постоянную работу и выстраиваем на двухсторонней основе контакты со всеми странами – участницами ПАСЕ".

duma.gov.ru

Напомним, российская делегация весной 2014 года была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В настоящее время Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами.

В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на очередной год. Несмотря на это, 1 декабря стало известно, что Россия, которая является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть за работу в ПАСЕ.

Автор: Дмитрий Куклин11 января 2017, 10:57

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