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Россия ждет от ПАСЕ изменения ее регламента
По словам Вячеслава Володина, консолидированная позиция всех
парламентских фракций Госдумы заключается в том, что недопустимо лишение права
голоса в ПАСЕ делегации любой страны-участницы. "Такое решение
противоречит сути парламентаризма как такового. Противоречит самой идее
общеевропейской парламентской структуры, где должны быть представлены различные
позиции стран-участниц и быть слышны разные мнения", – подчеркнул он.
Спикер Госдумы заверил, что российский парламентарии выступают за диалог. "Россия – часть европейского сообщества, – сказал Володин. – И мы ведем постоянную работу и выстраиваем на двухсторонней основе контакты со всеми странами – участницами ПАСЕ".
Напомним, российская делегация весной 2014 года была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В настоящее время Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами.
В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на очередной год. Несмотря на это, 1 декабря стало известно, что Россия, которая является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть за работу в ПАСЕ.
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