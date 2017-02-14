Почему от Трампа сбежал главный советник

Первая громкая отставка в Белом доме так или иначе связана с Россией. Помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост после громкой информационной утечки о его встрече с российским послом Сергеем Кисляком.

В Кремле знаковую отставку комментировать отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это внутреннее дело США. "Мы никоим образом не хотели бы это комментировать. Это внутренние дела американцев, администрации президента Трампа, это не наше дело", – заявил Песков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не увидел в отставке советника Трампа российского следа. "Вы в этом усматриваете российский след? Я – нет", – сказал он журналистам.

Сдержанные комментарии по поводу отставки Майкла Флинна в коридорах российской власти компенсируют нешуточные страсти, разгорающиеся в самом Белом доме и в американской прессе. Флинн осознал то, что он попросту превращается в "козла отпущения", так прокомментировала его уход старший советник президента США Келлиэн Конуэй. "Ситуация перестала быть устойчивой из-за того, что отставной генерал-лейтенант передал неполную информацию вице-президенту Майклу Пенсу о телефонном разговоре с российским послом в Вашингтоне", – констатировала Конуэй.



Скандал вокруг ключевого советника президента по нацбезопасности разгорелся несколько дней назад. В прессу просочилась информация о том, что Майкл Флинн якобы вел телефонные переговоры с послом России в США Сергеем Кисляком об отмене антироссийских санкций. Причем разговор дипломата с человеком Трампа состоялся еще до инаугурации 45-го президента США. Опубликованную в Washington Post информацию Флинн сначала опроверг, а затем уточнил, что такой вопрос мог быть затронут, однако он этого не помнит. Вскоре после этого советник подал в отставку и Дональд Трамп принял ее.

Получается, что Флинн был чуть ли не засланным казачком в Белом доме, который хотел подыграть России, полагают некоторые американские политологи. Но вице-президент Майкл Пенс в попытке вывести его на чистую воду довел дело до того, что Флинн был вынужден поплатиться своей высокой должностью.





Некоторые наблюдатели увидели в отставке главного сторонника российско-американского потепления признаки несамостоятельности Трампа. Такого не исключает и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности, и его последовательно загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу", – написал политик на своей странице в Facebook.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что отставка Флинна в глобальном смысле не может повлиять на отношения России и США, хотя при всех обстоятельствах это выглядит негативно. "Вне зависимости от инцидента с Флинном инерционный маховик в США, который нацелен на маргинализацию России, пока еще вращается в деструктивную сторону", - заключил Слуцкий.

Карьеру Майкла Флинна в качестве представителя президентской команды называют самой короткой в современной истории США. Американцы в соцсетех шутят, что в их холодильниках еще не испортилось молоко, купленное в день инаугурации Дональда Трампа. А россиянам оправдания Флинна перед отставкой напомнили коронную фразу из культового советского фильма: "Так не бывает: тут – помню, тут – не помню".

Исполняющим обязанности своего советника по национальной безопасности Трамп назначил отставного генерала Джозефа Келлога, который консультировал кандидата-республиканца по внешнеполитическим вопросам во время президентской кампании. Но это назначение в окружении Трампа называют временным.