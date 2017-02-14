Почему от Трампа сбежал главный советник
В Кремле знаковую отставку комментировать отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это внутреннее дело США. "Мы никоим образом не хотели бы это комментировать. Это внутренние дела американцев, администрации президента Трампа, это не наше дело", – заявил Песков.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не увидел в отставке советника Трампа российского следа. "Вы в этом усматриваете российский след? Я – нет", – сказал он журналистам.
Сдержанные комментарии по поводу отставки Майкла Флинна в
коридорах российской власти компенсируют нешуточные страсти, разгорающиеся в самом
Белом доме и в американской прессе. Флинн осознал то, что он попросту
превращается в "козла отпущения", так прокомментировала его уход старший
советник президента США Келлиэн Конуэй.
"Ситуация перестала быть устойчивой из-за того, что отставной
генерал-лейтенант передал неполную информацию вице-президенту Майклу Пенсу о
телефонном разговоре с российским послом в Вашингтоне", – констатировала
Конуэй.
Скандал вокруг ключевого советника президента по нацбезопасности разгорелся несколько дней назад. В прессу просочилась информация о том, что Майкл Флинн якобы вел телефонные переговоры с послом России в США Сергеем Кисляком об отмене антироссийских санкций. Причем разговор дипломата с человеком Трампа состоялся еще до инаугурации 45-го президента США. Опубликованную в Washington Post информацию Флинн сначала опроверг, а затем уточнил, что такой вопрос мог быть затронут, однако он этого не помнит. Вскоре после этого советник подал в отставку и Дональд Трамп принял ее.
Получается, что Флинн был чуть ли не засланным казачком в Белом доме, который хотел подыграть России, полагают некоторые американские политологи. Но вице-президент Майкл Пенс в попытке вывести его на чистую воду довел дело до того, что Флинн был вынужден поплатиться своей высокой должностью.
Некоторые наблюдатели увидели в отставке главного сторонника российско-американского потепления признаки несамостоятельности Трампа. Такого не исключает и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности, и его последовательно загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу", – написал политик на своей странице в Facebook.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что отставка Флинна в глобальном смысле не может повлиять на отношения России и США, хотя при всех обстоятельствах это выглядит негативно. "Вне зависимости от инцидента с Флинном инерционный маховик в США, который нацелен на маргинализацию России, пока еще вращается в деструктивную сторону", - заключил Слуцкий.
Стала известна причина ухода поклонника #Путин'а #Флинн'а из команды #Трамп'а https://t.co/7Kz72EfzvZ pic.twitter.com/KJN4ryAYC1— ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) 14 февраля 2017 г.
Карьеру Майкла Флинна в качестве представителя президентской команды называют самой короткой в современной истории США. Американцы в соцсетех шутят, что в их холодильниках еще не испортилось молоко, купленное в день инаугурации Дональда Трампа. А россиянам оправдания Флинна перед отставкой напомнили коронную фразу из культового советского фильма: "Так не бывает: тут – помню, тут – не помню".
Исполняющим обязанности своего советника по национальной безопасности Трамп назначил отставного генерала Джозефа Келлога, который консультировал кандидата-республиканца по внешнеполитическим вопросам во время президентской кампании. Но это назначение в окружении Трампа называют временным.
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