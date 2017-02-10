Как Путин 10 лет назад предсказал будущее

Ровно 10 лет назад на Международной конференции по безопасности в Мюнхене со своей оценкой ситуации в мире выступил президент России. Мюнхенскую речь Владимира Путина некоторые западные политологи связали с началом новой холодной войны, но тогда мало кто мог представить, что многие тезисы выступления главы российского государства окажутся пророческими.

Мюнхенская речь Путина вызвала широкий резонанс на самой конференции, а позже и в мировом сообществе. Выступление президента было посвящено однополярности современной мировой политики, видению места и роли России в современном мире с учетом реалий и угроз на тот момент. Американские делегаты на конференции сошлись во мнении, что в речи Путина имели место агрессивные выражения, подобных которым никто из российских лидеров не делал со времен холодной войны.

ПО ТЕМЕ Мюнхенская речь Путина оказалась пророческой

На самом деле никаких выпадов в отношении каких-либо стран или народов в речи Путина, конечно же, не было. Известно, что очень часто каждый слышит то, что хочет услышать.

"Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна".

Этот тезис Мюнхенской речи Путина наглядно подтвердили события в мире, которые произошли за последнее десятилетие. Штаты и подпевающая им Европа своими действиями привели мир если не к глобальной катастрофе, то к масштабному всеевропейскому миграционному кризису. Гуманитарные последствия военных конфликтов на Ближнем Востоке и севере Африки, которые разожгли заокеанские ястребы, вынудили Европу взять под свое крыло миллионы беженцев, спасающихся от голода и лишений.

"Мы подошли к рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности".

Сколько терактов в Европе произошло после Мюнхенской речи? Создается впечатление, что сообщения об атаках террористов стали повседневностью, на которую уже никто не обращает внимания. Брюссель, Париж, Берлин… Европейские города атакуют сторонники "Исламского государства" (запрещенная в России организация).

А между тем за 10 лет, прошедших со дня Мюнхенской речи Путина, Россия десятки раз предлагала европейским лидерам сообща решать проблемы безопасности. Воз, как говорится, и ныне там. Да что там говорить, если даже российские военные лишь спустя несколько месяцев после начала операции наших ВКС в Сирии со скрипом смогли договориться о каком-то подобии совместной деятельности с американской коалицией.

"Сегодня мы наблюдаем гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в следующие один за другим конфликты".

Таких конфликтов за последнее десятилетие стало только больше. А ведь когда Владимир Путин произносил эту фразу еще жив был ливийский лидер Муаммар Каддафи, сирийский президент Башар Асад еще не попал в опалу к Западу, а террористы из "ИГ" не подняли голову. Что мешало остановить уже имеющуюся волну насилия и предпринять попытки установления мира во взрывоопасных регионах. Нет, вместо этого, не без участия США, возник новый кровавый конфликт, но уже в непосредственной близости от России. Так называемая антитеррористическая операция на юго-востоке Украины унесла жизни тысяч мирных граждан.

"Нас не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам".

И, действительно, уж кто точно получил головную боль от развертываемой в Старом Свете системы ПРО, так это сами европейцы. И расходы на обслуживание этого монстра, по сути, нацеленного на Россию, это лишь "цветочки". "Ягодками" стали ракеты "Искандер", которые России пришлось перебрасывать в Калининградскую область для защиты своей территории в ответ на расширение ПРО.





События, произошедшие в мире за 10 лет с момента речи президента России в Мюнхене, доказали: если бы мировое сообщество прислушалось к тому, что говорил Владимир Путин, многих трагических событий можно было бы избежать. И, возможно, тогда президенту не пришлось бы обращаться с трибуны ООН уже в 2015 году к западным лидерам: "Вы хоть понимаете, что натворили?"