Назарбаев объявил Третьею модернизацию Казахстана

На официальном сайте президента Казахстана, во вторник, 31 января, опубликован текст послания Нурсултана Назарбаева народу республики. В нем он анонсировал начало Третьей модернизации страны, заявив, что главными ее приоритетами станут ускоренное технологическое обновление экономики Казахстана, а также создание новых перспективных отраслей на базе новейших технологий.

Глава республики отметил, что радикальные изменения технологического уклада в стремительно меняющемся мире требуют от Казахстана перехода к новой модели экономического роста. "Поэтому мое послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана", – сказал Назарбаев в своем выступлении на национальном телевидении. Как отметил казахстанский лидер, изменения в экономической структуре страны помогут высоким темпам экономического роста и устойчивому продвижению Казахстана в число 30 передовых стран мира. Он обозначил пять главных приоритетов грядущей реформы.

Во-первых, объявлена ускоренная технологическая модернизация экономики республики. "Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям", – сказал глава государства.





В связи с этим, заявил Назарбаев, Казахстану необходимо адаптировать законодательство под новые экономические реалии. Кроме того, президент отмечает важность создания и развития новых отраслей промышленности, что станет дополнительным источником занятости и роста доходов граждан страны. Глава государства дал правительству республики поручения по реализации мер для управляемого перетока рабочей силы в другие сферы.

Вторым приоритетом экономического развития республики должно стать кардинальное улучшение и значительное расширение бизнес-среды. Так, в соответствии с планами президента, к середине этого столетия вклад малого и среднего бизнеса в валовый внутренний продукт (ВВП) Казахстана должен составлять не менее 50%. Для этого государство собирается обеспечить как можно более благоприятные условия для деловой активности, в том числе расширить географию микрокредитования, реализовать работающие инструменты по поддержке малого предпринимательства. По словам Назарбаева, еще одним импульсом для подъема экономической активности в стране станет снижение доли государственного сектора до 15% ВВП.

В-третьих, уверен лидер Казахстан, республике следует сосредоточиться на обеспечении макроэкономической стабильности. "Ключевой задачей здесь является восстановление стимулирующей роли денежно-кредитной политики и привлечение частного капитала в финансирование экономики", – сказал президент. Он также отметил, что необходимо добиться в среднесрочном периоде поэтапного снижения инфляции до 3-4%. Также глава республики поручил правительству выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора страны и активизации фондового рынка Казахстана.





Четвертым приоритетом президент республики назвал улучшение качества человеческого капитала. "Прежде всего должна измениться роль системы образования. Наша задача – сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста… Нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи", – пояснил в своем обращении Нурсултан Назарбаев, подчеркивая необходимость развития IT-отрасли в республике и формирование широкой компетенции в данной сфере у населения страны. Кроме того, лидер государства упомянул о необходимости сокращения разрыва между качеством образования в городах и деревнях.

Также он отметил важность заботы государства о пенсионерах. Так, лидер республики анонсировал повышение пенсий для более чем двух миллионов граждан с июля этого года до 20%. Кроме того, на те же 20% увеличатся размеры единовременного пособия на рождение ребенка.

И, наконец, пятым приоритетом развития экономики Казахстана глава республики объявил институциональные преобразования, укрепление безопасности и борьбу с коррупцией. "Все большую актуальность приобретает борьба с киберпреступностью. Поручаю правительству и Комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы "Киберщит Казахстана", – объявил глава государства. Кроме того, он заявил о необходимости ведения активной работы по борьбе с пропагандой религиозного экстремизма, национальной ненависти и других проявлений ксенофобии, в том числе в школах и социальных сетях.

Реализация приоритетов Третьей модернизации позволит Казахстану создать современную, эффективно работающую экономику, полностью отвечающую требованиям времени. "У нас нет другого выбора, кроме как достойно принять вызов времени и решить задачи по дальнейшей модернизации страны", – сказал президент.





Реформы в экономике должны гармонично дополнить изменения в политической системе страны, которые были анонсированы Нурсултаном Назарбаевым в его обращении к нации 25 января. В нем глава государства объявил о начале конституционной реформы, суть которых будет заключаться в перераспределении полномочий и передаче части властных функций народному представительству в парламенте республики.

"Настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. И специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно, и Конституции", – заявил лидер Казахстана. По его словам, это позволит повысить эффективность государственных механизмов и укрепить политическую систему страны.

Послания президента Казахстана народу республики – это развитие концепции "100 шагов", конкретизация экономических приоритетов государства, считает политолог, директор Института политических исследований МГУ Сергей Марков. По мнению эксперта, Нурсултан Назарбаев, помимо прочего, фиксирует внимание руководства страны на создании благоприятных условий для бизнеса. "Казахстан уже сделал на этом поприще очень много успешных шагов. В пользу этого говорит тот факт, что в Евразийском экономическом союзе, где помимо Астаны главные роли играют также Москва и Минск, именно территория Казахстана является наиболее привлекательной для юридических лиц", – отметил политолог, добавив при этом, что многие компании, де-факто ведущие деятельность на территории России, предпочитают регистрироваться в Казахстане.

Кроме того, Марков отмечает, что смысл послания Назарбаева состоит в направлении экономики республики по пути Четвертой промышленной революции, суть которой заключается в технологизации и информатизации производственных процессов. "Назарбаев призывает правительство республики двигаться именно в этом направлении, создавая условия для упрощения и ускорения промышленных процессов", – утверждает эксперт.

В то же время он полагает, что намеченные преобразования в экономике, а также в политической жизни страны тесно взаимосвязаны. "Непосредственно управлением экономикой при новой политической системе будет заниматься правительство, которое будет назначаться народными представителями в парламенте республики", – сказал политолог.

При этом Марков позитивно оценивает намеченные руководством страны реформы с точки зрения взаимодействия Казахстана с Россией в рамках Евразийского союза. "Президент республики неоднократно говорил о том, что Россия – главный экономический партнер Казахстана. Кроме того, необходимо учитывать, что для высокотехнологичного производства, к которому стремится руководство республики, необходимы широкие рынки", – сказал он. Это значит, утверждает эксперт, что чем более технологичным будет являться производство Казахстана, тем больше Астана будет заинтересована в том, чтобы иметь общий рынок в Москвой.