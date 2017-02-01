Назарбаев объявил Третьею модернизацию Казахстана

Как изменится жизнь россиян в феврале Сто дней президента Трампа Влияние имени на судьбу Тайны Любови Орловой Дом-2
Политика

Когда Трамп избавится от Порошенко

Эксперты предрекают скорый отказ США от Украины
Политика

Трамп и Янукович оказались в одной компании

Президент США обогнал Владимира Путина в рейтинге цитируемости
партнеры
Среда 1 февраля
Лента новостей
18:50
В метро Петербурга образовалась давка
18:49
Мифы и правда о кариесе
18:32
Каменских после операции выложила видео из больницы
18:25
Недовольный осьминог набросился на дайвера (видео)
18:24
Глава РЖД объявил о повышении стоимости билетов
18:18
Трампа заставили рисовать котиков
17:53
В жилом доме в центре Москвы случился пожар (видео)
17:46
Новый глава придаст ускорения Федерации бокса России
17:41
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
17:39
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
17:38
"Ростелеком" вернул свои деньги через суд
17:28
В гостинице Петербурга отравились сотни человек
17:24
Воробьев о судьбе любовницы после измены
17:16
Как Россия переживет повышение пенсионного возраста
17:12
Тест-Драйв Lexus RX. Стремительный
16:48
В Москве эвакуировали здание суда
16:47
Грызущий картошку дикобраз стал звездой (видео)
16:46
Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
16:41
Кончаловский о дочке Маше: Как я ошибался
16:28
Лимузин Горбачева продают за 75 миллионов
16:20
Евросоюз снова оставил Украину с носом
16:10
Как правильно управлять снами
15:56
Пассажиры сгорели в страшной аварии на юге Москвы
15:55
Первая люксовая версия "умных часов" посвящена князю Владимиру
15:51
Жителей Омска возмутили чиновничьи пенсии
15:47
Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС (видео)
15:31
В Карелии нерадивых чиновников запрут в кабинетах
15:30
Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков
15:24
ОНФ нашел барьеры в головах нижегородских депутатов
15:18
Значение имени Николай
15:15
Лоза оценил стихи Лаврова
15:10
Россиян будут наказывать за "санкционку"
15:07
Любимица Лепса угнала машину бывшего жениха
15:06
10 эффективных продуктов для детокса
15:00
Автомобили Lada начали поставлять в ОАЭ
14:54
Победительница "Евровидения" призналась в бисексуальности
14:50
Самые ожидаемые фильмы февраля
14:42
Киев проговорился об атаке на Донбасс
14:29
Звезда "Универа" перестала следить за собой
14:24
ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"
14:14
Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
14:13
Кремль о "закрытии вопроса" повышения пенсионного возраста
13:54
Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте
13:37
На Аршавина напали после рождения сына
13:29
Растрепанная Водонаева унизила полных людей
13:27
Тихонов набросился на трусливого Фуркада
13:23
Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей
13:13
Назван срок падения Луны на Землю
13:04
В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги
13:04
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
12:55
Внук спасет семью Гузеевой
12:44
В первый день февраля на Землю обрушилась магнитная буря
12:40
Известный актер скончался от рака
12:37
Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей
12:36
На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения
12:21
Лавров написал стихи про злобную обезьяну
12:19
В Москве пройдет "Праздник жизни"
12:17
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
12:09
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе
12:04
Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
11:54
Набиуллина украсила новые деньги
11:52
Алексей Ягудин рассказал о разводе
11:51
По Москве разгуливает серийный маньяк
11:35
Любовь Толкалина призналась в психопатии
11:35
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
11:28
Минтруд отчитался о росте пенсий в России
11:18
Россияне перестали выезжать за рубеж
11:18
Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!
11:13
Волочкову обидели в самолете
11:05
У Ольги Бузовой новая фамилия
10:57
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
10:56
В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам
10:40
Ту-154 потерпел крушение из-за педали
10:30
Синоптики предупредили россиян об аномальной погоде
10:28
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
10:16
Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке
10:15
В центре Москвы насмерть забили мужчину
10:08
Рис может исчезнуть из российских магазинов
10:02
Салон сотовой связи в Москве обокрали на 700 тысяч
09:55
Крейсер США сел на мель у берегов Японии
09:43
Модного Обаму застали на острове с миллиардером
09:40
Бывшая подружка Телегина: Ваня – странный человек
09:37
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
09:12
Сердюков сколотил головокружительную карьеру
09:00
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
08:48
Малинин крутит роман с 14-летней иностранкой
08:33
Фуркад испугался гнева россиян и стер издевательский комментарий
08:27
В московском метро девушка искусала пассажирку
08:20
Вопрос о пенсионном возрасте решен
08:07
Актрису сериала "След" обвинили в краже
08:03
У Андрея Аршавина родился четвертый ребенок
21:58
Грузовик разорвало на части в ДТП под Москвой (видео)
21:46
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали
21:45
В центре Москвы мужчине отрезали ухо
21:25
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍
21:11
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей
21:05
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы
20:42
Темниковой прочат место на "Евровидение"
20:22
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
20:10
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова
партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Политика

Назарбаев объявил Третьею модернизацию Казахстана

Нурсултан Назарбаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
На официальном сайте президента Казахстана, во вторник, 31 января, опубликован текст послания Нурсултана Назарбаева народу республики. В нем он анонсировал начало Третьей модернизации страны, заявив, что главными ее приоритетами станут ускоренное технологическое обновление экономики Казахстана, а также создание новых перспективных отраслей на базе новейших технологий.
прочитано 113 раз

Глава республики отметил, что радикальные изменения технологического уклада в стремительно меняющемся мире требуют от Казахстана перехода к новой модели экономического роста. "Поэтому мое послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана", – сказал Назарбаев в своем выступлении на национальном телевидении. Как отметил казахстанский лидер, изменения в экономической структуре страны помогут высоким темпам экономического роста и устойчивому продвижению Казахстана в число 30 передовых стран мира. Он обозначил пять главных приоритетов грядущей реформы.

ПО ТЕМЕ

Как Нацбанк Казахстана проводит дедолларизацию

Почему Россия не уйдет с Байконура

Володин расширяет горизонты сотрудничества России и Казахстана

Во-первых, объявлена ускоренная технологическая модернизация экономики республики. "Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям", – сказал глава государства.


В связи с этим, заявил Назарбаев, Казахстану необходимо адаптировать законодательство под новые экономические реалии. Кроме того, президент отмечает важность создания и развития новых отраслей промышленности, что станет дополнительным источником занятости и роста доходов граждан страны. Глава государства дал правительству республики поручения по реализации мер для управляемого перетока рабочей силы в другие сферы.

Вторым приоритетом экономического развития республики должно стать кардинальное улучшение и значительное расширение бизнес-среды. Так, в соответствии с планами президента, к середине этого столетия вклад малого и среднего бизнеса в валовый внутренний продукт (ВВП) Казахстана должен составлять не менее 50%. Для этого государство собирается обеспечить как можно более благоприятные условия для деловой активности, в том числе расширить географию микрокредитования, реализовать работающие инструменты по поддержке малого предпринимательства. По словам Назарбаева, еще одним импульсом для подъема экономической активности в стране станет снижение доли государственного сектора до 15% ВВП.

В-третьих, уверен лидер Казахстан, республике следует сосредоточиться на обеспечении макроэкономической стабильности. "Ключевой задачей здесь является восстановление стимулирующей роли денежно-кредитной политики и привлечение частного капитала в финансирование экономики", – сказал президент. Он также отметил, что необходимо добиться в среднесрочном периоде поэтапного снижения инфляции до 3-4%. Также глава республики поручил правительству выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора страны и активизации фондового рынка Казахстана.


Четвертым приоритетом президент республики назвал улучшение качества человеческого капитала. "Прежде всего должна измениться роль системы образования. Наша задача – сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста… Нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи", – пояснил в своем обращении Нурсултан Назарбаев, подчеркивая необходимость развития IT-отрасли в республике и формирование широкой компетенции в данной сфере у населения страны. Кроме того, лидер государства упомянул о необходимости сокращения разрыва между качеством образования в городах и деревнях.

Также он отметил важность заботы государства о пенсионерах. Так, лидер республики анонсировал повышение пенсий для более чем двух миллионов граждан с июля этого года до 20%. Кроме того, на те же 20% увеличатся размеры единовременного пособия на рождение ребенка.

И, наконец, пятым приоритетом развития экономики Казахстана глава республики объявил институциональные преобразования, укрепление безопасности и борьбу с коррупцией. "Все большую актуальность приобретает борьба с киберпреступностью. Поручаю правительству и Комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы "Киберщит Казахстана", – объявил глава государства. Кроме того, он заявил о необходимости ведения активной работы по борьбе с пропагандой религиозного экстремизма, национальной ненависти и других проявлений ксенофобии, в том числе в школах и социальных сетях.

Реализация приоритетов Третьей модернизации позволит Казахстану создать современную, эффективно работающую экономику, полностью отвечающую требованиям времени. "У нас нет другого выбора, кроме как достойно принять вызов времени и решить задачи по дальнейшей модернизации страны", – сказал президент.


Реформы в экономике должны гармонично дополнить изменения в политической системе страны, которые были анонсированы Нурсултаном Назарбаевым в его обращении к нации 25 января. В нем глава государства объявил о начале конституционной реформы, суть которых будет заключаться в перераспределении полномочий и передаче части властных функций народному представительству в парламенте республики.

"Настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. И специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно, и Конституции", – заявил лидер Казахстана. По его словам, это позволит повысить эффективность государственных механизмов и укрепить политическую систему страны.

Послания президента Казахстана народу республики – это развитие концепции "100 шагов", конкретизация экономических приоритетов государства, считает политолог, директор Института политических исследований МГУ Сергей Марков. По мнению эксперта, Нурсултан Назарбаев, помимо прочего, фиксирует внимание руководства страны на создании благоприятных условий для бизнеса. "Казахстан уже сделал на этом поприще очень много успешных шагов. В пользу этого говорит тот факт, что в Евразийском экономическом союзе, где помимо Астаны главные роли играют также Москва и Минск, именно территория Казахстана является наиболее привлекательной для юридических лиц", – отметил политолог, добавив при этом, что многие компании, де-факто ведущие деятельность на территории России, предпочитают регистрироваться в Казахстане.

Кроме того, Марков отмечает, что смысл послания Назарбаева состоит в направлении экономики республики по пути Четвертой промышленной революции, суть которой заключается в технологизации и информатизации производственных процессов. "Назарбаев призывает правительство республики двигаться именно в этом направлении, создавая условия для упрощения и ускорения промышленных процессов", – утверждает эксперт.

В то же время он полагает, что намеченные преобразования в экономике, а также в политической жизни страны тесно взаимосвязаны. "Непосредственно управлением экономикой при новой политической системе будет заниматься правительство, которое будет назначаться народными представителями в парламенте республики", – сказал политолог.

При этом Марков позитивно оценивает намеченные руководством страны реформы с точки зрения взаимодействия Казахстана с Россией в рамках Евразийского союза. "Президент республики неоднократно говорил о том, что Россия – главный экономический партнер Казахстана. Кроме того, необходимо учитывать, что для высокотехнологичного производства, к которому стремится руководство республики, необходимы широкие рынки", – сказал он. Это значит, утверждает эксперт, что чем более технологичным будет являться производство Казахстана, тем больше Астана будет заинтересована в том, чтобы иметь общий рынок в Москвой.

Автор: Иван Поляков1 февраля 2017, 19:06

Политика

Елизавета II грозится убить Трампа мечом
Порошенко объявил войну России в ООН
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
Брекзит назначили на 9 марта

Шоу-бизнес

У звезды "Дома-2" отекли глаза после пластики
Каменских после операции выложила видео из больницы
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
Воробьев о судьбе любовницы после измены

Проишествия

По Москве разгуливает серийный маньяк
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
10 эффективных продуктов для детокса
Самые ожидаемые фильмы февраля
Известный актер скончался от рака
Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новая фамилия

Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" снова переживает перемены
Шоу-бизнес

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Бывшая жена режиссера похвасталась фигурой в купальнике
Шоу-бизнес

Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"

Супруга известного актера рассказала о гневе и обидах
Шоу-бизнес

Каменских после операции выложила видео из больницы

Певица напугала подписчиков кровавыми ранами

Гороскоп

Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес

Фоторепортажи

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
Любимые драгоценности звезд
Секс-символы "Дома-2"

Спорт

Тихонов набросился на трусливого Фуркада
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Регионы

В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
Старушка укусила сотрудника "Евросети" из-за 100 рублей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru