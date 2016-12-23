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Как Нацбанк Казахстана проводит дедолларизацию
Экономические эксперты по разному оценили решение
Казахстанского Фонда гарантирования депозитов. Так, экономист Рустем Жансеитов
рассказал порталу 365info.kz, что такая мера вполне логична и вытекает из
ноябрьского решения НБРК. "Как известно, в середине ноября 2016 года
Национальный банк принял решение о снижении базовой ставки до 12%, что и
создало предпосылки для снижения ставок вознаграждения по депозитам, – рассказал
экономист. – Какого-то заметного оттока по валютным депозитам, скорее всего, не
произойдет, так как снижение также коснулось и валютных депозитов с 3% до 2%
Это должно уравновесить ситуацию".
Другой аналитик – независимый экономист Александр Юрин — пояснил, что прежде всего максимальная ставка вознаграждения по депозитам, устанавливаемая КФГД, носит рекомендательный характер. "При этом банкам выгодно устанавливать ставки вознаграждения по депозитам ниже рекомендуемого максимума, так как его превышение ведет к росту объема взносов банков в систему обязательного гарантирования депозитов, – рассказал экономист. – Для Нацбанка, который полностью контролирует КФГД, максимальная рекомендуемая ставка является инструментом для управления системными рисками банковского сектора".
В условиях стабильной экономики завышенный уровень ставок привлечения депозитов свидетельствует либо о том, что банк испытывает проблемы с ликвидностью в текущий момент времени, либо фининститут в "пожарном" порядке пытается не допустить кассовых разрывов, либо о его склонности к размещению своих активов в высокодоходные инструменты с высоким уровнем риска, которая обусловлена необходимостью выплачивать более высокие проценты по депозитам, — считает аналитик.
Наконец, третий эксперт – Денис Кривошеев – высказался категорично и однозначно. "Пока ставки по депозитам высоки, экономика никуда не двинется. Их нельзя было поднимать ни в коем случае. Заставить деньги работать может только отрицательный процент, когда хранить дороже, чем инвестировать. По его словам, из-за сложившихся высоких процентов не кредитуется экономика. "Разве можно вдолгую кредитоваться под 25%? А иное и предложить сложно, если деньги дорогие, а дешевых никто не дает", - констатирует он. В текущем моменте, по его словам, банки разленились настолько, что большую часть денег вкладывают в высокодоходные ценные бумаги.
"Получается замкнутый круг – если не будет высоких процентов, люди уйдут в валюту. А высокие проценты подстёгивают инфляцию, ведь обслуживать дорогие деньги – недешевое удовольствие, которое всегда перекладывается на плечи потребителя, – сказал аналитик. – Нужно понять, что не будет ничего страшного, даже если все выйдут в валюту, потому что дедолларизация убивает экономику, а не оздоравливает ее. Мы искусственно держим валютные ставки ниже инфляции, а тенговые – выше, фактическая пожирая денежную массу".
Он уверен, что ничего страшного не произойдет, ведь банки в стране – уже давно убыточное дело и скорее похожи на ФПГ, которые собирают деньги по разным программам и финансируют собственный бизнес. "Мне кажется, что понижению ставок будут только рады некоторые банки, захлебывающиеся в ликвидности, которую набрали и которую теперь нужно обслуживать. Не зря же несколько банков задолго до этой новости понизили предельные ставки по депозитам", – заключил эксперт. При этом, ни один экономист не сказал, что от такого решения дочерней организации Нацбанка Казахстана проиграют как всегда простые люди, заключает портал.
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