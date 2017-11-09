Зачем Трампу встреча с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовятся встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Темы переговоров, скорее всего, останутся прежними – Северная Корея, Сирия и Украина. Однако если брать в целом, то главе Белого дома приходится учитывать стремительно меняющуюся обстановку в мире, где Соединенные Штаты уже не являются безоговорочным лидером. А раз так, то Трамп, пришедший к власти под лозунгом "Америка прежде всего", вынужден обсуждать вопросы будущего мироустройства и роли Вашингтона в этой системе с другими лидерами мировой политики. Россия занимает среди них ключевое место.

Новый век ознаменовался началом конца эпохи Pax Americana – времени процветания Соединенных Штатов, их абсолютного доминирования во всех уголках планеты. Однако превратившаяся в мирового жандарма Америка, кажется, переоценила свои силы, надорвавшись под грузом внешних конфликтов и внутриполитических проблем.

Увлеченная игра в геополитику и свержение неугодных режимов привела к тому, что ситуация во внутренней политике планомерно ухудшалась. Рос внешний долг, ветшала инфраструктура, в том числе в крупнейших городах, уменьшалось количество рабочих мест. Все это – на фоне углубления идеологических и расовых противоречий внутри американского общества.

Впервые об опасности чрезмерного увлечения внешней политикой заговорил – еще будучи кандидатом в президенты – Дональд Трамп. Именно это позволило ему выиграть выборы. Однако в наследство от своего предшественника Барака Обамы он получил несколько войн, которые прямо или косвенно ведут Соединенные Штаты.

Первый конфликт – Сирия. США участвуют в борьбе против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.) в составе так называемой международной коалиции. В то же время Вашингтон продолжает снабжать оружием и деньгами воюющие против официального Дамаска оппозиционные силы.





Второй конфликт – Украина. США прямо не вмешиваются в войну в Донбассе, однако поддерживают киевский режим на дипломатическом уровне, а также снабжают его деньгами и тренируют украинских военных.

Третий гордиев узел – Северная Корея. В отличие от двух предыдущих точек, в горячую фазу конфликт с КНДР пока не вошел, хотя и в Вашингтоне, и в Пхеньяне уже успели обменяться рядом громогласных заявлений о тотальном уничтожении и сокрушающих ударах, призванных запугать оппонента.

Во всех трех случаях наблюдается стратегический пат: уступать не хочет никто. Это обуславливает продолжение всех трех конфликтов на военно-политическом, экономическом и информационном уровнях.

Однако сквозь эту пелену проглядывает общий смысл противостояния, который заключается в конфликте двух геополитических систем – однополярной и многополярной.

Первую возглавляют Соединенные Штаты. Следствием их ослабления является появление второй, потенциальной системы мироустройства, основанной на доминировании сразу нескольких крупных игроков: помимо США, это Китай, Евросоюз, Индия и, конечно же, Россия. Многополярный мир вместо вашингтонского диктата предполагает диалог основных игроков и построение глобальной политики на основе многостороннего консенсуса по ряду основных геополитических проблем.

Трамп прекрасно понимает, что ослабленные США уже не в состоянии нести бремя мирового лидера, поэтому ищет возможность мирного перераспределения "полномочий" в рамках многополярной системы. Это даст ему возможность в более спокойной обстановке заняться решением накопившихся внутренних проблем. Но для этого необходимы переговоры. Именно с этими целями 45-й президент США на днях посещал Японию, после чего отправился в Китай.

Однако главный игрок здесь все-таки Россия. Выстраивание многополярной системы будет зависеть от хода конфликтов на Украине, в Сирии, а также вокруг Северной Кореи. В отличие от Китая, Россия является ключевым субъектом в двух точках – на Украине и в Сирии. Москва имеет серьезные возможности для влияния на конфликты в этих странах. Кроме того, многие эксперты утверждают, что именно Россия, а не Китай может найти выход из опасной ситуации вокруг Северной Кореи и ее ядерной программы.





Поэтому ключевое значение для Трампа будут иметь переговоры не с главой КНР Си Цзиньпином или лидером Японии Синдзо Абэ, а с президентом России Владимиром Путиным.

Наличие или отсутствие договоренностей между Белым домом и Кремлем напрямую определит будущую архитектуру международных отношений.

Конец однополярного мира практически ни у кого не вызывает сомнений, вопрос лишь в сроках. Другой неясный момент – как будет происходить эта "кончина": в пучине войн или мы станем свидетелями мирного перераспределения "полномочий" от Соединенных Штатов к другим ключевым игрокам. Встреча Трампа и Путина – если рассматривать ее в общем – нацелена на решение именно этой непростой дилеммы.

Оба лидера уже проводили встречу во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле этого года. Тогда президент США назвал ее "потрясающей". Тем не менее реальные итоги переговоров были довольно скромными – создание зоны деэскалации на юге Сирии. Хотелось бы, чтобы встреча Путина и Трампа во Вьетнаме стала "потрясающей" не только сама по себе, но и по тем результатам, которые будут после нее достигнуты.

