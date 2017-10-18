Трампа обвинили в слабости перед Россией

Россия усиливает свое влияние в мире из-за слишком мягкой политики, которую проводит в отношении Кремля президент США Дональд Трамп. Так полагает экс-начальник резидентуры ЦРУ Даниэл Хоффман.

Бывший разведчик считает, что, не меняя свою политику в отношении Москвы, Вашингтон только подвергает риску собственную национальную безопасность. Действия России при этом Хоффман называет агрессивными.

"Посредством агрессивных военных, дипломатических и разведывательных операций Владимир Путин возвращает России статус сверхдержавы и укрепляет ее влияние во многих регионах мира", – пишет он в статье The Washington Times.

Автор признает мощь и величие России; он также полагает, что Вашингтон остается главным врагом Москвы. "За многие годы моей работы в ЦРУ я понял одно: как и его советские предшественники, господин Путин продолжает считать США главным противником", – пишет Хоффман.

В своей статье он отмечает успехи в внешней политике России на территории бывшего СССР, в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. "Поддерживая Венесуэлу и Кубу, а также помогая Боливии создать мирную ядерную программу, Россия восстановила свое влияние в Латинской Америке. Россия вернула свой статус на Ближнем Востоке с помощью агрессивных военных, дипломатических и разведывательных операций в Сирии и расширила сотрудничество с Ираном и Турцией", – утверждает Хоффман.

Не преминул бывший разведчик уколоть Россию, обвинив ее в экспорте пагубных идей в США, имея ввиду мифическое влияние на президентские выборы 2016 года. "У нас все еще есть возможность скорректировать курс нашей политики в отношении России. Не делая этого, мы только поощряем еще большую агрессию Москвы и повышаем угрозу нашей национальной безопасности", – подвел итог экс-глава резидентуры ЦРУ.