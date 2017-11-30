Лукашенко замолил грехи перед Путиным

На саммите ОДКБ в Минске самым желанным гостем Александра Лукашенко был Владимир Путин. Глава Белоруссии встретил российского президента как родного брата – обнял его и услужливо взял под локоток.

В этом году Путин и Лукашенко общались меньше, чем обычно. В околополитических кругах поползли слухи, что в отношениях Москвы и Минска не все гладко, поговаривали даже о закулисных конфликтах двух братских стран.

В сентябре президенты даже не встретились на совместных военных маневрах "Запад-2017" – они наблюдали за учениями каждый в своей стране. Видимо для того, чтобы развеять все домыслы, белорусский лидер решил продемонстрировать на саммите ОДКБ верх обходительности со своим российским коллегой.

В преддверии саммита эксперты предполагали, что Лукашенко попросит у Путина установки С-400 и ракеты "Искандер", пишет "МК". Об этом свидетельствует безупречное поведение президента Белоруссии, который отказался от заигрываний с Западом и не поехал 24 ноября в Брюссель на саммит "Восточноевропейского партнерства".

Кризис в отношениях между Россией и Белоруссией начался в конце 2016 года. Причиной стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами.

Правда, несколько дней спустя глава Белоруссии назвал Владимира Путина родным братом, с которым нечего делить. "Я ему (президенту России Владимиру Путину. – Прим. ред.) как-то публично сказал: может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", – сказал тогда Лукашенко.

В августе 2017 года стало известно, что Москва даст в долг Минску еще 700 миллионов долларов. Деньги пойдут в том числе и на возврат прошлых российских займов. Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов.