Лукашенко не бросит Путина в угоду Порошенко

Минск обещает встать грудью за Москву на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Глава белорусской дипломатии заявил, что его страна не допустит принятия антироссийской резолюции.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пообещал поддержку России. Находясь с визитом в Москве, он заявил, что Минск не допустит, чтобы декларация саммита носила антироссийский характер. Два года назад на встрече "Восточного партнерства" в Риге итоговую декларацию долгое время не удавалось согласовать из-за формулировки по Крыму.

Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил белорусского коллегу за четкое понимание позиций некоторых стран, по его словам, науськивающих Минск на Россию, сообщает Pravda.ru.

"Восточное партнерство" – программа Евросоюза для шести постсоветских стран: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В итоговой декларации брюссельского саммита, намеченного на 24 ноября, планируется отразить незаконное с точки зрения Европы воссоединение Крыма с Россией и осуждение украинского закона об образовании. Документ в сентябре 2017 года подписал Петр Порошенко, по мнению России, Венгрии и Румынии он ущемляет языковые права национальных меньшинств.

Тем временем на Украине продолжается дискуссия вокруг решения президента Белоруссии, который не поддержал проект резолюции Генассамблеи ООН. Александра Лукашенко обвинили в предательстве, депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала действия Минска ударом ножа в спину.

Проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внес на Генеральную ассамблею ООН президент Украины. В документе содержатся обвинения России в многочисленных нарушениях и незаконном установлении законов, юрисдикции и управления на полуострове.

За резолюцию проголосовало 71 государство, 25 выступили против, 77 воздержались. Поддержали проект США, европейские страны и их союзники. Среди отказавшихся принимать его – Россия, Китай, Сербия, Казахстан, Иран и Белоруссия. Воздержались в основном латиноамериканские и африканские страны.