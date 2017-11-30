Порошенко скинули с грейдера

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Четверг 30 ноября
Лента новостей
17:14
Как выяснить намерения мужчины
16:53
В России угрожающе растет число жертв ВИЧ
16:51
Гордон обиделась на Кобзона
16:49
Кто утилизирует строительные отходы от реновации
16:43
"Виртуозы Москвы" приглашают на новогодний концерт
16:26
Москвич ударил санитара ножом по дороге в психбольницу
16:26
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за сериала Первого канала
16:01
На Подмосковье надвигается метель
15:52
Никита Белых обвенчался в СИЗО "Лефортово"
15:42
Жительница Подмосковья изрезала ножом свекровь
14:53
В России создают "убийцу спутников"
14:51
Сколько россияне тратят на домашних питомцев
14:49
Замужние россиянки мечтают вернуться к бывшим любовникам
14:26
Россиянкам будут платить за жизнь с оленеводами
14:24
Ким Чен Ын опозорил Трампа
14:21
Россиянам предрекли теплый декабрь
14:12
Стало известно о связи Бузовой и Лепса
14:05
На Украине в здании суда взорвались две гранаты
14:02
Аварийные бригады оперативно восстановили теплоснабжение в ВАО
13:55
Москвич заставил собутыльников заняться сексом друг с другом
13:48
Ученых отчитали за разгадку тайны снежного человека
13:44
В Москве пенсионер умер во время занятий фитнесом
13:37
Под Москвой "плотный Вячеслав" сбил двух пенсионеров
13:27
Дочь Пугачевой восхитила красотой
13:22
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев (видео)
13:11
Пышногрудая Кошкина рассказала о соблазнении Галкина
13:06
Медведев ответил на пенсионную провокацию Кудрина
13:05
Народ не узнал ведущую Светлану Сорокину
13:05
Мажоры устроили наглый дрифт в Петербурге (видео)
12:51
Станцию метро в Петербурге закрыли из-за угрозы взрыва
12:46
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов бросил родную дочь
12:43
Из-за пожара в центре Москвы эвакуировали 50 человек
12:41
Российские ученые нашли способ убить раковые клетки
12:32
В Тольятти поймали украинского шпиона
12:23
Журналистов из США предложили лишить аккредитации
12:14
Больной Лолите Милявской отказали в помощи в Америке
12:13
В российском твороге нашли антибиотики
12:02
"ИГ" показало видео уничтожения российского Ми-24
12:01
Артистичные "жигули" озадачили Сеть (видео)
11:44
Юная иранка обезобразила себя ради Джоли
11:35
Доказано преимущество собак перед кошками
11:34
Дельфины научились добывать наркотики
11:31
Под Курганом жестоко убит трехлетний ребенок
11:18
В Нижегородской области поезд протаранил "газель"
11:00
Актриса Мария Куликова: Я не одинока
10:58
Невеста принца Гарри взорвала порносайты
10:57
Кондитер Порошенко "отжал" бизнес у конкурента
10:43
В США задержали подростка за белый цвет кожи
10:35
В Петербурге ребенок принес пистолет в детский сад
10:21
Изнасилованная Шурыгина: Я никому не отказываю
10:15
Поклонская напала на наследницу Николая II
10:15
Коллапс в московском метро попал на видео
10:00
Королева стала жертвой чудовищного преступления
09:55
Пенсионер сбил двух подростков на пешеходном переходе
09:42
Футболиста "Зенита" жестоко избили из-за места на парковке
09:33
Открыт новый способ продлить жизнь
09:28
Под Челябинском взорвалась цистерна с углекислотой
09:18
Мужчину сняли с рейса из-за гримас другим пассажирам
09:07
Москвич рассказал об изнасиловании таксистом
09:03
Известную артистку покалечил зять
09:01
При пожаре в Москве спасли восемь человек
08:50
Адвокат: Цымбалюк-Романовская давно готовилась оставить Джигарханяна без средств
08:48
"Такое убожество": в Сети высмеяли новую форму сборной России
08:08
Под Иркутском столкнулись 14 машин
08:00
Табаков пришел к окончательной фазе жизни
23:35
В Солнцево зарезали мужчину
23:30
В Москве из-за аварии без тепла остались сотни многоэтажек
21:58
Пьяные зайцы избили кондуктора троллейбуса (видео)
21:57
В Москве обокрали известную певицу
21:45
Футболист побил Бузову
21:39
В Москве из горящей пятиэтажки спасатели вывели 27 человек
21:11
Украинец зарезал собаку на глазах у дочери
20:51
Преступление США ужаснуло весь мир
20:46
Тяжелая болезнь Табакова поразила сердце
20:34
Тарасов стал копией своей любовницы
20:28
Читателям представили книгу "Путин. Наши ценности"
20:20
Умные люди дольше живут
20:11
В столичном ТЦ "Авиапарк" ищут бомбу
20:04
Убитая враньем Казаченко жена сделала важное заявление
19:45
Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП
19:33
В московском автобусе пассажиры нашли труп
19:13
Госдума примет законы по поддержке молодых семей до конца года
18:27
Какие купюры в России подделывают чаще всего
18:06
Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман
17:50
Табакова срочно прооперировали
17:19
Почему долгожданный дебют Шурыгиной обернулся провалом
16:47
Малахов с женой отдадут сына другой женщине
16:45
Собчак раскрыла цель своего выдвижения в президенты
16:13
50-летняя Литвинова спрятала живот под свободным платьем
16:13
У Орловой сдали нервы после травли на "Доме-2"
15:49
Мошенники украли персональные данные миллионов россиян
15:45
Путин назвал главное событие 2017 года
15:24
Шоу Первого канала без Бузовой разочаровало народ
15:03
80-летний дедушка зверски изнасиловал пенсионерку
14:58
Генерал выпил яд в прямом эфире
14:50
Вкладчики "Югры" требуют справедливости
14:50
Губерниев "отхлестал" восставшую против России чешку Коукалову
14:49
Еще трех спортсменов из России отстранили от Олимпиады
14:39
Россиянам разрешили требовать денег с курящих соседей
14:39
В международную борьбу с наркотиками вступают депутаты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Цымбалюк-Романовская отказалась прийти на допрос из-за беременности
Шоу Первого канала без Бузовой разочаровало народ
Проклова закатила истерику на Первом канале
На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены
Политика

Порошенко скинули с грейдера

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Ровно четыре года назад народного депутата Петра Порошенко скинули с грейдера. Произошло это на майдане, когда будущий президент пытался утихомирить разбушевавшуюся толпу.

Продолжение: Украина записала Белоруссию в смертельные враги
прочитано 785 раз

Именно 1 декабря 2013 года майдан перестал быть мирным, в этот день произошли первые столкновения сторонников евроинтеграции с силами правопорядка. Мало кому известный внефракционный нардеп Петр Порошенко влез на грейдер, откуда попытался поговорить с активистами.

ПО ТЕМЕ

Как Майдан уничтожил Украину

Порошенко бросил украинцев на произвол судьбы

Для чего Саакашвили устроил новый Майдан

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Будущий глава государства обратился к людям в черных масках и призвал их снять их.  "С сегодняшнего дня начинается мирная, бескровная, европейская революция!" – прокричал Порошенко в громкоговоритель. Почему-то именно после этих слов на майдане начались волнения и беспорядки, а в депутата полетели куски асфальта.

В итоге политика скинули с грейдера и он был вынужден раствориться в толпе. Позже именно с помощью этого грейдера протестующие пытались прорваться к зданию администрации президента, используя его как таран против строя милиционеров.

Известно, что грейдер, на котором Порошенко пытался изобразить из себя Ленина на броневике, в апреле 2017 года был продан на международном аукционе e-Bay за три  миллиона гривен (около семи миллионов рублей). По некоторым данным, его приобрел  днепропетровский олигарх Игорь Коломойский.

21 ноября 2013 года в центре Киева начались события, положившие начало деструктивным процессам на Украине – сторонники евроинтеграции собрались на площади Независимости и потребовали от президента Виктора Януковича уйти в отставку.

Через какое-то время многодневное стояние людей на майдане переросло в беспорядки, в результате которых погибли более ста человек. Действующий глава государства был вынужден укрыться на территории России. Расследование тех событий до сих пор не завершено, виновные в гибели людей не наказаны.

Автор: Александр Комаров30 ноября 2017, 14:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Майдан изменил Украину

567

Политика

Медведев отказался от президентских амбиций
Соратники Меркель принесут ее в жертву
Москва отбила подлую атаку Киева на Керченский мост
Россия внезапно предложила США помириться

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Дмитрий Шепелев: Мне открыли глаза
Стало известно о связи Бузовой и Лепса
Дочь Пугачевой восхитила красотой

Проишествия

Москвич заставил собутыльников заняться сексом друг с другом
В США задержали подростка за белый цвет кожи
Коллапс в московском метро попал на видео
Известную артистку покалечил зять

Lifestyle

Актер Андрей Мягков госпитализирован с сильными болями
Звезда сериала "Сваты" признана угрозой для Украины
Пять книг для холодных вечеров
Американцы в восторге от сериала "Мажор"
Гороскоп

Табаков пришел к окончательной фазе жизни

Из-за болезни артиста отменены несколько спектаклей
Шоу-бизнес

Изнасилованная Шурыгина: Я никому не отказываю

Звезда сезона дала откровенное интервью Dni.Ru
Hi-tech

Невеста принца Гарри взорвала порносайты

Мужчины ищут секс-видео с участием актрис, похожих на Меган Маркл
Шоу-бизнес

Больной Лолите Милявской отказали в помощи в Америке

Певице не продали необходимое ей лекарство

Гороскоп

Табаков пришел к окончательной фазе жизни
Малинина с женой разлучит смерть
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение

Фоторепортажи

Юная иранка обезобразила себя ради Джоли
Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
Постаревшие секс-символы 80-х

Спорт

"Такое убожество": в Сети высмеяли новую форму сборной России
Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман
Губерниев "отхлестал" восставшую против России чешку Коукалову
Роналду впервые показал четвертого ребенка

Регионы

Мажоры устроили наглый дрифт в Петербурге (видео)
Футболиста "Зенита" жестоко избили из-за места на парковке
Пьяные зайцы избили кондуктора троллейбуса (видео)
Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru