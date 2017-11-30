Ровно четыре года назад народного депутата Петра Порошенко скинули с грейдера. Произошло это на майдане, когда будущий президент пытался утихомирить разбушевавшуюся толпу.

Именно 1 декабря 2013 года майдан перестал быть мирным, в этот день произошли первые столкновения сторонников евроинтеграции с силами правопорядка. Мало кому известный внефракционный нардеп Петр Порошенко влез на грейдер, откуда попытался поговорить с активистами.

Будущий глава государства обратился к людям в черных масках и призвал их снять их. "С сегодняшнего дня начинается мирная, бескровная, европейская революция!" – прокричал Порошенко в громкоговоритель. Почему-то именно после этих слов на майдане начались волнения и беспорядки, а в депутата полетели куски асфальта.

В итоге политика скинули с грейдера и он был вынужден раствориться в толпе. Позже именно с помощью этого грейдера протестующие пытались прорваться к зданию администрации президента, используя его как таран против строя милиционеров.

Известно, что грейдер, на котором Порошенко пытался изобразить из себя Ленина на броневике, в апреле 2017 года был продан на международном аукционе e-Bay за три миллиона гривен (около семи миллионов рублей). По некоторым данным, его приобрел днепропетровский олигарх Игорь Коломойский.

21 ноября 2013 года в центре Киева начались события, положившие начало деструктивным процессам на Украине – сторонники евроинтеграции собрались на площади Независимости и потребовали от президента Виктора Януковича уйти в отставку.

Через какое-то время многодневное стояние людей на майдане переросло в беспорядки, в результате которых погибли более ста человек. Действующий глава государства был вынужден укрыться на территории России. Расследование тех событий до сих пор не завершено, виновные в гибели людей не наказаны.