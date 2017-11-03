"У нас проблема": Трамп мечтает о спасительной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Он подчеркнул, что во время этого разговора политики смогут обсудить многие важные вопросы.

Американский лидер возлагает большие надежды на визит во Вьетнам. Он отметил, что в ходе посещения саммита АТЭС может встретиться с президентом России. "Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным", – цитирует Трампа РИА Новости.

"Россия может помочь США разрешить проблему Северной Кореи. У нас одна проблема, которая называется "КНДР", – приводит его слова Lenta.ru. По мнению американского президента, выход из ситуации может быть найден совместными усилиями, но, если ничего не получится, в первую очередь это "будет неприятно" для Северной Кореи.

Есть еще один важный вопрос международной политики, который Трамп хотел бы поднять в беседе с Путиным. "Нам нужно поговорить об Украине", – пояснил он.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что окончательно вопрос о встрече глав государств не решен. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что ясности пока нет.

Ожидается, что Трамп отправится в продолжительную поездку по Азиатско-Тихоокеанскому региону в ближайшее время. Он посетит Японию, Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. В Дананге политик примет участие в саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.