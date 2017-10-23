Украина снова лебезит перед Россией
Россия вряд ли пойдет навстречу Украине и перенесет точку учета газа с западной границы на восточную, как об этом мечтает вице-премьер Владимир Кистион. "Я считаю, что у Киева ситуация безвыходная. Безусловно, нам невыгодно переносить точку учета, потому что мы опять вернемся к несанкционированному газу с украинской стороны", – сказал в интервью RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Депутат отметил, что Украина будет вынуждена покупать российский газ, потому что он дешевле и всегда есть в наличии.
В свою очередь директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что украинская сторона не имеет отношения к определению точки учета газа. Об этом эксперт напомнил в эфире радио Sputnik. "Точка учета определена в контрактах между "Газпромом" и европейскими компаниями. Украинская сторона в данном случае выступает лишь в качестве транзитера", – сказал Правосудов.
За первые восемь месяцев Украина увеличила импорт природного газа из Евросоюза на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По сути, Киев и сейчас покупает российский газ, получая его в реверсивном режиме из Европы.
Украина предложит МВФ новую формулу ценообразования на бытовой газ - https://t.co/zs6dFmrGxl #Политика #Украина #Киев pic.twitter.com/4196pqGyIK— Политика в Украине (@PolitinformNet) 7 октября 2017 г.
В ноябре 2015 года Киев прекратил прямые закупки голубого топлива из России. Президент Петр Порошенко недавно заявил, что с помощью Евросоюза необходимо изменить организацию транзита российского газа в ЕС после 2019 года, в связи с истечением срока транзитного контракта. Тогда же он посоветовал европейцам забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной. Министр энергетики России Александр Новак в ответ сказал, что Москва считает изменение организации транзита российского газа в Европу нецелесообразным.
Актер ушел даже не попрощавшись с друзьями
Выяснились новые обстоятельства нападения на Татьяну Фельгенгауэр
В СМИ появилась информация о смене семейного статуса актрисы
Девушка запустила прямую трансляцию, на которой рассказала про тот самый вечер