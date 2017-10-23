Украина снова лебезит перед Россией

Приближающаяся зима заставляет Киев вновь обратиться к теме покупки российского газа. Несмотря на то что Украина выдвигает заведомо невыполнимые условия возобновления поставок голубого топлива, эксперты видят в этом безысходность властей Незалежной, которые не хотят оправдываться перед своим народом в случае нехватки топлива холодной зимой.

Россия вряд ли пойдет навстречу Украине и перенесет точку учета газа с западной границы на восточную, как об этом мечтает вице-премьер Владимир Кистион. "Я считаю, что у Киева ситуация безвыходная. Безусловно, нам невыгодно переносить точку учета, потому что мы опять вернемся к несанкционированному газу с украинской стороны", – сказал в интервью RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Депутат отметил, что Украина будет вынуждена покупать российский газ, потому что он дешевле и всегда есть в наличии.

В свою очередь директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что украинская сторона не имеет отношения к определению точки учета газа. Об этом эксперт напомнил в эфире радио Sputnik. "Точка учета определена в контрактах между "Газпромом" и европейскими компаниями. Украинская сторона в данном случае выступает лишь в качестве транзитера", – сказал Правосудов.

За первые восемь месяцев Украина увеличила импорт природного газа из Евросоюза на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По сути, Киев и сейчас покупает российский газ, получая его в реверсивном режиме из Европы.

В ноябре 2015 года Киев прекратил прямые закупки голубого топлива из России. Президент Петр Порошенко недавно заявил, что с помощью Евросоюза необходимо изменить организацию транзита российского газа в ЕС после 2019 года, в связи с истечением срока транзитного контракта. Тогда же он посоветовал европейцам забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной. Министр энергетики России Александр Новак в ответ сказал, что Москва считает изменение организации транзита российского газа в Европу нецелесообразным.