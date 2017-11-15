Украина давит на жалость из-за предательства Лукашенко

Украина продолжает плакаться в жилетку и представлять себя всему миру жертвой агрессивной России. Так политологи комментируют заявления политиков в Киеве по поводу решения белорусского президента.

Александр Лукашенко не поддержал украинскую резолюцию по Крыму, которую президент Порошенко внес на рассмотрение Генассамблеи ООН. В Киеве сразу же заговорили о предательстве: депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала действия Минска ударом ножом в спину. В свою очередь политолог Юрий Светов выразил мнение, что Украина играет на чувстве жалости.

"Украина всему миру представляет себя жертвой жестокосердной России и полагает, что все люди должны ей сочувствовать, даже не пытаясь разобраться в существе вопроса", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik. Он также напомнил, что Александр Лукашенко ранее давал основание считать, что он на стороне Украины.

"Были у него такие высказывания плюс минские соглашения все-таки помогла заключить Белоруссия. Поэтому, видимо, Украина считала, что Белоруссия будет на ее стороне и при голосовании в ООН", – цитирует Юрия Светова РИА Новости.

Проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне выполнение определенных рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом Генассамблеи, при этом Белоруссия проголосовала против него. В резолюции содержатся обвинения России в многочисленных нарушениях и незаконном установлении законов, юрисдикции и управления на полуострове.

Россия считает нынешний проект резолюции еще более оторванным от реальности, чем прежние опусы украинской официальной делегации. Так выразился на заседании представитель Москвы. "Не могу отделаться от ощущения, что мы находимся в каком-то театре абсурда, в котором нет никакой логики, но предельно понятна основная идея", – сказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Анатолий Викторов.

В целом за документ проголосовало 71 государство, 25 выступили против. Поддержали проект США, европейские страны и их союзники. Среди отказавшихся принимать его – Россия, Китай, Сербия, Казахстан, Иран и Белоруссия. Представители 77 государств воздержались от голосования, это в основном латиноамериканские и африканские страны.