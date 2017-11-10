На Украине сделали заявление об аресте Порошенко

Одиозный депутат Верховной рады и "щирый патриот" Незалежной Семен Семенченко, использующий в повседневном общении русский язык, вдруг пообещал заговорить на мове. Но поставил условие: для этого необходимо арестовать президента страны Петра Порошенко.

На русском языке, по его словам, он "вынужден" говорить для того, чтобы его понимали в Донбассе, где ранее он принимал участие в составе сил так называемой антитеррористической операции.

А вот когда будет арестован президент Порошенко, вот тогда депутат и заговорит на мове. "Когда мы придем арестовывать Порошенко, Авакова и всю эту нечисть, будут зачитываться ордера на арест на изысканном украинском языке, я это вам гарантирую", – пообещал Семенченко.

Напомним, ранее эксперты рассказали о сценарии государственного переворота против украинского лидера. По мнению аналитиков, во главе этого процесса вряд ли встанут военные. Так, политолог, секретарь Федерального политического комитета партии "Гражданская платформа" Валерий Вакарюк отметил, что перевороту будет предшествовать сосредоточение всех политических сил страны вокруг фигуры бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который в настоящий момент возглавляет уличные протесты против Порошенко и его соратников.





Однако в то же время аналитик уверен, что Саакашвили не суждено стать президентом. "В том числе и потому, что он бестолковый", – сказал Вакарюк. По его словам, если ссора в политической элите страны перерастет в горячую фазу, вполне возможно, что себя проявит "кто-то типа Авакова (глава МВД Украины Арсен Аваков. – Прим. ред.).

Действительно, политологи считают его одним из основных соперников главы государства. По имеющимся данным, конфликт между ними зреет со времен государственного переворота зимой 2014 года. Отражением противостояния назвали эксперты недавний арест сына главы МВД, которого обвинили в коррупции при госзакупках.

