Порошенко посадили в лужу на Первом канале
Администрация в Киеве видит выгоду лишь в том, чтобы перессорить всех украинцев друг с другом и заставить их везде искать врагов. Однако настоящий враг народа Украины засел в столице государства, уверен известный украинский политолог Сергей Годный.
"Фактически, враг находится на одной-двух улицах в Киеве. Давайте посмотрим на историю обогащения нашего президента Петра Алексеевича Порошенко. Те сахарные заводы, которые находятся в его собственности, это он строил? Или это собственность советского украинского народа?", – задался риторическим вопросом политолог в прямом эфире программы "Время покажет".
Чтобы кризис на Украине, наконец, разрешился, народ должен осознать: проблемы внутри страны, а не вовне, убежден Годный. "Нужно осознать, что во всем виноваты украинцы, во всем виноват народ. Мы не смогли за 26 лет построить социальное государство… Виноваты политтехнологи", – заключил Годный.
Похожую точку зрения высказывают и рядовые украинцы. К примеру, гражданка Украины, проживающая в Италии, рассказала, что эмигрировала из страны в связи с критической ситуацией в украинской экономике.
#Порошенко в России заработал 1,5 млрд гривен за 3 года#Порошенко #Прибыль #Россия #Рошен— Горячая линия ДНР (@HotlineDNR) 10 ноября 2017 г.
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Не скрывают своего разочарования украинской властью и в европейских странах. Так, ближайший сосед – Польша – уже предупредил Украину, что ее ждут большие проблемы. Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава никогда не поставит знак равенства между Украинской повстанческой армией (запрещенной в России УПА) и Армией Крайовой, поскольку последняя не проводила политику уничтожения населения на территориях, где шла война с нацистскими оккупантами.
Ващиковский напомнил Киеву, что Венгрия и Румыния уже начинают открыто действовать против украинских интересов. В частности, из-за вето Венгрии не состоится назначенная на декабрь встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. А президент Польши Анджей Дуда на днях заявил, что Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды.
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