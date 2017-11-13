Лукашенко пожаловался на НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об активизации Североатлантического альянса у границ страны. Он посетовал на то, что и Россия находится в непростой ситуации.

Белоруссия и Россия лоб в лоб соприкасаются с активизацией НАТО у своих границ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

"Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее – назвали его Союзным государством", – сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что белорусам и россиянам не на кого больше рассчитывать, кроме как друг на друга, и заверил, что в России всегда могут положиться на Белоруссию, сообщает РИА Новости.

Активизация военных сил НАТО у границ России началась сразу же после событий на Украине и в Крыму. В сентябре 2017 года в России и Белоруссии проходили масштабные военные учения "Запад-2017", которые подлили масла в огонь. В Европе начался настоящий переполох еще задолго до начала маневров.

К примеру, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия отрабатывает сценарий нападения на соседние страны на учениях "Запад-2017". Эти слова прозвучали с трибуны Генассамблеи ООН. В других государствах Балтии звучали нелепые заявления о том, что во время учений Россия захватит Латвию, Эстонию, Литву, а заодно и Белоруссию. В Польше договорились до того, что Россия готовит ядерный удар.

В Москве не раз заявляли, что общая численность личного состава и техники на учениях "Запад-2017" не будет превышать уровень, установленный международными нормами.