Лукашенко отказывается отдавать деньги России

Москва планирует изменить направление грузовых потоков из Белоруссии в Европу на российские морские порты взамен прибалтийских. В Минске против: там заявляют, что это экономически нецелесообразно. Вопрос об использовании российских или прибалтийских портов является еще одним камнем преткновения в отношениях двух стран.

Белоруссия использует для транспортировки своих товаров по морю порты в Латвии. Россия настаивает, чтобы ее западный сосед переориентировался на российские морские ворота: порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги. Москва предлагает Минску использовать для доставки российскую железнодорожную сеть, проходящую по северо-западным регионам страны, пишет "Газета.ru".

О необходимости направить белорусские грузовые потоки через Россию Владимир Путин говорил еще в августе на совещании в Калининграде. Глава государства поручил Министерству энергетики проработать этот вопрос. В итоге стоимость транспортировки для Минска была сокращена на 50%.

Но даже после столь радикального сокращения тарифов перевозка грузов через Россию для Белоруссии дороже, чем транспортировка по территории Латвии за счет увеличения маршрута на 200-250 километров. Как заявили ранее в окружении Александра Лукашенко, Минск может согласиться с предложением Москвы, если та предоставит более выгодные условия, чем Рига.





В Латвии явно не хотят терять белорусский транзит, который, по некоторым оценкам, дает до 5% всего внутреннего валового продукта страны. Уход Минска станет серьезным ударом по и без того слабой экономике прибалтийской республики.

Тем не менее вопрос остается на повестке дня российско-белорусских отношений. Ожидается, что о переориентации грузовых потоков представители обеих стран будут говорить на саммите СНГ 11-12 октября в Сочи. В рамках форума у президента России запланировано несколько встреч.

Пока переговоры с белорусским лидером в расписании российского президента не значатся, но, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, решение может быть принято по ходу мероприятия. "Не исключено, что такая встреча произойдет на полях саммита, что называется на ногах", – сказал он.

