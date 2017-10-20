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Политика

Порошенко и Аваков подрались из-за палатки

Арсен Аваков и Петр Порошенко. Фото: dni.ru
Участники акции у здания Верховной рады Украины решили подсластить пилюлю Петру Порошенко. "Петя, жуй!" – гласит надпись, выложенная под окнами парламента конфетами фабрики Roshen. Украинский президент тем временем скандалит с главой МВД Аваковым по поводу палаточного городка на майдане.
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Несколько килограммов сладостей понадобилось народным художникам для творческого процесса. Надпись получилась хорошая, площадью в один квадратный метр. Цветастую композицию отлично видно из парламентских окон. Вся продукция, из которой выложили полотно, произведена компанией, принадлежащей украинскому лидеру.

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Сам президент и по совместительству кондитерский магнат тем временем собрал у себя руководителей полиции и главу МВД. Между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым возникла перепалка. Президент выговаривал министру за то, что тот позволил митингующим установить палатки на улице Грушевского.

Свои аргументы нашлись и у Авакова. По словам главы МВД, выбирая между кровавой дракой на улице и полупустыми палатками, он предпочел последнее, передает "Украинская правда".

Митинги в Киеве начались 17 октября. Несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" собрались возле Рады. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Порошенко пытался утихомирить митингующих, заявив, что их требования якобы совпадают с его точкой зрения. А парламент даже отправил на рассмотрение в Конституционный суд закон об отмене депутатской неприкосновенности. Позже появились сообщения, что депутаты все эти документы "завернули". Несмотря на это, активность протестующих пошла на спад. Организаторы митинга заявили, что акцию протеста продолжит только партия Саакашвили.

Автор: Андрей Евлампиев20 октября 2017, 15:25

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